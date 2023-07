Die britischen Kinokassen gingen im Juni im Vergleich zu 2022 um 28 % zurück

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass die Kinokassen 2023 nur ein Schatten dessen waren, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. "Flops" scheinen absolut überall zu sein, wobei The Flash anscheinend die Krone für den größten von allen übernimmt. Aber wie stark sind die Kinokassen zurückgegangen?

In Großbritannien zeigen die von Comscore (danke, Variety) gesammelten Daten, dass der Juni 2023 im Vergleich zum Juni 2022 um 28 % zurückgegangen ist, und das, obwohl Blockbuster wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Flash, Transformers: Rise of the Beasts und Indiana Jones and the Dial of Destiny, die alle innerhalb eines Monats Premiere haben.

Es sollte gesagt werden, dass Across the Spider-Verse sein Bestes getan hat, um die Blutung zu stoppen, indem es in ganz Großbritannien 26,7 Millionen Pfund eingestrichen hat, was rund 15 Millionen Pfund mehr ist, als sein Vorgänger insgesamt geschafft hat.

Was die Filme betrifft, die den Rest der Einnahmen ausmachten, so entfielen 25,4 Millionen Pfund auf The Little Mermaid (obwohl sie tatsächlich Ende Mai veröffentlicht wurden), und Indy 5 schaffte es, 10,1 Millionen Pfund einzuziehen. The Flash machte im Laufe des Monats nur 8,3 Millionen Pfund aus, wobei Transformers weitere 7,4 Millionen Pfund zu dieser Gesamtsumme hinzufügte.

Da der Juli ein großer Monat für die Kinokassen ist, mit Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Oppenheimer, Elemental, Barbie und mehr, müssen wir sehen, ob diese Umsatzrückgangsgeschichte Ende Juli ähnlich sein wird.