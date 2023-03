Die britische CMA ist nicht davon überzeugt, dass Call of Duty auf einem Nintendo Switch laufen wird.

HQ

Während Microsoft offiziell eine Vereinbarung mit Nintendo getroffen hat, um Call of Duty in die Switch zu bringen, scheint alles ein Schritt zu sein, um die Handelsaufsichtsbehörden davon zu überzeugen, dass die 68,7 Milliarden Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard eine gute Sache für die Spieleindustrie ist, die britische Handelsaufsichtsbehörde, die Competition and Markets Authority (CMA) ist nicht davon überzeugt, dass dies eine so gute Sache sein wird.

In einem neuen Bericht der CMA stellt die Organisation fest, dass die Switch einen erheblichen Nachteil gegenüber PC- und Current-Gen-Konsolen hat, wenn es um verfügbare Hardware und Leistung geht, was bedeutet, dass die Qualität von Call of Duty-Titeln auf Switch ein großes Fragezeichen ist.

In dem Bericht heißt es: "Wir haben auch Beweise dafür gesehen, dass große Shooter-Spiele aufgrund ihrer technischen Differenzierung auf Nintendos Konsolen nicht so gut laufen. Ein Dritter brachte vor, dass grafikintensive Shooter aufgrund der spezifischen Merkmale ihrer Konsolenleistung oft ursprünglich auf PlayStation und Xbox abzielen und dass die Portierung auf den Nintendo Switch finanzielle Investitionen und Kompromisse bei der Grafikqualität oder die Verwendung von Cloud-Gaming-Lösungen erfordern kann.

Dies kommt direkt nach der CMA, die Bedenken über die Dateigröße eines Call of Duty-Spiels betont, was wahrscheinlich ein Albtraum für Switch-Besitzer sein wird.

Der Bericht fährt fort: "Die Ansichten der Publisher deuteten ebenfalls darauf hin, dass die Entwicklung eines Spiels für Switch aufgrund seiner technischen Unterschiede eine deutlich andere Aufgabe ist als für Xbox und PS. Ein Publisher gab an, dass er technische Schwierigkeiten hatte, wenn er ein Spiel auf Nintendo brachte Switch, aber keine Schwierigkeiten, dasselbe Spiel auf Xbox oder PlayStation zu bringen. Der Herausgeber stellte fest, dass die Switch's begrenzte Grafik und Speicherung technische Einschränkungen sind, die die Leistung von Wettbewerbsspielen mehr beeinträchtigen als die von Spielen, die auf Xbox oder PlayStation gebracht werden. Ein anderer Publisher gab an, dass einige seiner Spiele nicht auf Nintendo verfügbar sind, da Nintendo andere Funktionen als PlayStation und Xbox hat.

Die CMA listet Doom Eternal, Apex Legends und Fortnite als Beispiele dafür auf, wie Shooter auf dem Switch laufen und stellt dann fest, dass relativ gesehen die Qualität eines Call of Duty Spiel könnte ein Problem auf der Plattform sein.

Es wurde auch die Cloud-Streaming-Technologie erwähnt, die verwendet wurde, um große Spiele auf die Switch zu bringen, obwohl die CMA auch hervorhob: "Wir nehmen auch die Eingabe der Parteien zur Kenntnis, dass Nintendos Partnerschaft mit der Cloud-Streaming-Technologie von Ubitus Resident Evil Village auf Switch ermöglicht ein Gameplay mit einer Grafiktreue, die mit der auf einem High-Level-PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X vergleichbar ist. Wie bereits erwähnt, sind wir jedoch der Ansicht, dass es derzeit erhebliche Unterschiede zwischen Cloud-Gaming und Spielen auf Konsolen gibt (z. B. die Notwendigkeit einer Internetverbindung, um Spiele von Cloud-Gaming-Diensten zu streamen). Auch die Fähigkeit des Switch, sich mit einem Drittanbieter von Cloud-Gaming-Diensten zu verbinden, würde es nicht zu einem engeren Konkurrenten von Xbox und PlayStation auf dem Konsolenspielmarkt machen. "

Weitere Bedenken bezüglich dieses Deals wurden ebenfalls geäußert, einschließlich Call of Duty's Publikum, das wahrscheinlich nicht auf Nintendo-Konsolen ist, und dass Nintendos Position im Konsolenbereich sich so sehr von der von Xbox und PlayStation unterscheidet, dass das Unternehmen nicht wirklich in der gleichen Klammer gedacht und verglichen werden kann.