Die BMW-Verkäufe sinken um 20 % aufgrund des Einbruchs in den USA

HQ

Insgesamt wurde BMWs EV-Produktion gut aufgenommen, aber gerade aufgrund des allgemeinen Rückgangs bei Elektrofahrzeugen in den USA hat die Gruppe einen erheblichen Verkaufsrückgang erlebt.

Im ersten Quartal 2026 sanken die weltweiten Elektrofahrzeugverkäufe des Unternehmens um etwa 20 %, wie InsideEVs feststellte. Dieser Rückgang geht einher mit einem Rückgang der Gesamtlieferungen um 3,5 %, wobei BMW im Quartal weltweit 565.748 Fahrzeuge verkaufte.

Die Geschichte ist jedoch nicht regionsübergreifend einheitlich. Europa hält sich immer noch relativ gut mit moderatem Wachstum, aber wichtige Märkte wie die USA und China ziehen die Lage nach unten. Schwache Nachfrage, sich ändernde Anreize und härterer Wettbewerb spielen alle eine Rolle bei der Kühlung von Elektrofahrzeugen. Sogar Rolls-Royce – normalerweise von größeren Marktschwankungen ausgeschlossen – verzeichnete einen Rückgang der Verkaufszahlen, was unterstreicht, wie weit verbreitet die Verlangsamung in der gesamten Gruppe ist.

BMW bleibt jedoch den Elektrofahrzeugen verpflichtet und äußerte sich positiv bezüglich der Aussichten für das kommende Quartal.