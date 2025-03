Die BlizzCon kehrt im September 2026 zurück

HQ

Am besten fangt ihr an, eure Stimme zu schonen, damit ihr nächstes Jahr aus voller Kehle "Für die Horde" schreien könnt, denn Blizzard hat ein weiteres BlizzCon-Event angekündigt.

Wie gestern Abend in den sozialen Medien bekannt gegeben wurde, wurde die Rückkehr der BlizzCon mit einem neuen Cinematic-Trailer angekündigt. Wenn Sie gehofft haben, dieses Jahr nach Anaheim zu kommen, haben Sie leider Pech (es sei denn, Sie möchten Disneyland direkt nebenan besuchen), da die Veranstaltung für 2026 geplant ist.

Genauer gesagt findet es am 12. und 13. September statt. Das ist knapp drei Jahre her, dass die letzte BlizzCon im November 2023 stattgefunden hat, und wir sind sicher, dass die Fans es kaum erwarten können, nach Anaheim zurückzukehren und noch einmal alles zu feiern, was mit Blizzard zu tun hat.