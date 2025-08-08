Die bisher besten Spiele des Jahres (Teil 2)

HQ

(05) Die Alters

In The Alten folgten wir Jan Dolski auf ein seltsames Weltraumabenteuer. Er befand sich in einer Situation, in der kein lebender Mensch sein möchte. Die gesamte Besatzung seines Raumschiffs war tot, nur er selbst und eine große mobile Mondbasis blieben übrig. Die Krux an der Sache war, dass mehr Besatzungsmitglieder benötigt wurden, um die Basis zu betreiben. Der unwirtliche Planet und die Schwierigkeit, mit der Erde zu kommunizieren, zwangen Jan zu etwas Seltsamem. Er benutzte die Klonausrüstung der Basis, um erwachsene Versionen von sich selbst mit gemeinsamen und neuen Erinnerungen zu erschaffen. Diese anderen Jans funktionierten ein bisschen wie die Helden von Marvel oder DC in ihren Paralleluniversen. Kleine oder große Ereignisse hatten die Charaktere verändert. Für dich als Spieler musstest du dich damit auseinandersetzen, dir selbst in vielen Varianten mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Persönlichkeiten zu begegnen. Und das alles, während er versuchte, lebend von einem tödlichen Planeten zu kommen. Für Adventure-Gamer war dies dank seiner skurrilen Geschichte und des immersiven Konzepts ein Muss.

(04) Split Fiction

In Josef Fares drittem kooperativen Abenteuer (nach A Way Out und It Takes Two) haben er und der Rest der Entwickler Hazelight ihre einzigartige Formel noch weiter verfeinert. Split Fiction bot seltene kreative Rätsel und Plattformer für zwei mit einer klareren, interessanteren Prämisse als je zuvor. Dass noch nie jemand daran gedacht hat, diese beiden Genres - Fantasy und Sci-Fi - auf diese Weise aufeinandertreffen und aufeinanderprallen zu lassen, ist ein ebenso großes Fragezeichen wie die Frage, woher Fares und Hazelight all die unglaublichen, subtilen Herausforderungen nehmen. Gerade als wir der magischen Schweine überdrüssig wurden, mussten wir mit Laserstrahlen und Raumschiffen kämpfen, und obwohl die Abwechslung immer am besten war, fühlte sich Split Fiction nie unzusammenhängend an, sondern nur zusammenhängend, genial gut gestaltet und akribisch durchdacht.

(03) Kingdom Come: Deliverance II

Es ist schwierig, realistische Spiele zu erstellen und neben Simulatoren auf dem Markt zu konkurrieren. Daher ist es ein Verdienst, dass es Warhorse Studios gelungen ist, zwei historisch verwurzelte und realistische Rollenspiele von himmelhoher Qualität zu entwickeln, die wir erhalten haben. Im ersten erfuhren wir etwas über das tragische Schicksal des Protagonisten, den Verlust seiner Eltern und warum er in der Fortsetzung in der Situation gelandet ist, in der er gelandet ist. Als der zweite Teil anfing, war es eine fantastisch fesselnde Geschichte über Ritter, mittelalterliche Gesellschaften, die Rettung von Freunden vor tragischen Schicksalen und den Aufbau von Allianzen. Wir durften wieder in die Rolle von Henry schlüpfen und in seiner Rolle Abenteuer erleben, um seinen Freund Hans zu beschützen. Alle Spielsysteme des Vorgängers wurden im zweiten Teil verbessert. Die Grafik war etwas Besonderes und der Realismus war überall spürbar. Obwohl wir nicht wie im vorherigen Spiel lesen lernen mussten, konnten wir neue Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel das Schmieden von Waffen. Angesichts von Henrys Hintergrund als Sohn eines Schmieds war dies ein wichtiges Element der Fortsetzung. Kingdom Come: Deliverance II war ein großartiges Erlebnis für alle Rollenspiel-Liebhaber und Geschichtsinteressierten.

(02) Death Stranding 2: Am Strand

Es ist nicht einfach, im heutigen Gaming-Klima etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Die Titel, die wir feiern, wenn es darum geht, das Jahr zusammenzufassen, sind zwar absolut fantastisch, aber es sind oft Konzepte und Designs, die wir schon viele Male zuvor gesehen haben. Es wäre übertrieben zu sagen, dass Hideo Kojima mit seiner Death Stranding-Serie etwas absolut Einzigartiges geschaffen hat. Aber es ist immer noch in vielerlei Hinsicht beeindruckend, wie originell es ist. Es ist ein Spieleschöpfer, der sein eigenes Rennen fährt, der ohne wirkliche Einschränkungen das Erlebnis produziert, das er den Spielern und wahrscheinlich auch sich selbst bieten möchte. Denn obwohl diese natürlich auch viele Elemente enthält, die wir schon einmal gesehen haben, gibt es mindestens genauso viele, die völlig einzigartig sind. Es ist eine Erfahrung, die sich von allem anderen unterscheidet. Eine Reise, die sich schwieriger zusammenzufassen anfühlt als das meiste, was wir bisher erlebt haben, und die als Fortsetzung auch ein strafferes, stilvolleres und besseres Erlebnis bietet als ihr Vorgänger. Es ist kein Spiel für jeden. Sie ist prätentiös und umstritten - und zwar um ein Vielfaches. Es erfordert Geduld und Engagement, und die meiste Zeit akzeptiert man einfach, was auf dem Bildschirm passiert. Aber ob man es liebt oder nicht, es kann nicht genug betont werden, wie schön und aufregend etwas sein kann, das so viele seltsame Dinge enthält.

DAS BISHER BESTE SPIEL DES JAHRES

(01) Clair Obscur: Expedition 33

Es passiert nicht oft, aber als das kleine französische Studio Sandfall Interactive sein Debütspiel Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlichte, passte einfach alles zusammen. Und wir liebten es. Gleich in der Intro-Sequenz weckte es Emotionen, die man in Spielen selten sieht, es brachte erwachsene Männer zum Weinen, und wir wussten sofort, dass es sich um ein Spiel handelte, das sich voll und ganz auf das Emotionale konzentrieren würde, mit persönlichem Verlust als Hauptthema. Dazu trug natürlich auch das hervorragende Drehbuch bei, das unter anderem von Jennifer Svedberg-Yen geschrieben wurde. Mit phänomenal aufgezeichneten Dialogen von (unter anderem) Jennifer English, Ben Starr, Andy Serkis und Charlie Cox waren viele Teile des Puzzles an Ort und Stelle. Um es zu vervollständigen, fanden die Entwickler einen Komponisten, der noch nie zuvor Spielemusik geschrieben hatte. Das Ergebnis war einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Wir wurden auch mit einer neuen Version eines klassischen rundenbasierten Kampfsystems und einer wirklich aufregenden Kulisse in einem verwüsteten Paris verwöhnt. Expedition 33 war ein Spielerlebnis, das man nur sehr selten erlebt und es ist unserer Meinung nach das beste Spiel des halben Jahres.