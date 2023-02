Die besten Sportspiele 2023

HQ

Wir sind jetzt zu den Sportspielen gekommen, die 2023 herauskommen. Neben den offensichtlichen jährlichen Veröffentlichungen der Top-Titel gibt es auch einige kleinere Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte. Wir haben bereits ein Stück den Rennspielen von 2023 gewidmet, also wenn Sie neugierig sind, lesen Sie unseren Artikel hier.

Unbestritten

Veröffentlichung: Jetzt erhältlich (Early Access) / Plattform: PC (PlayStation 5 und Xbox Series X/S kommen mit Vollversion)

Boxen ist seit langem für die Zählung unten, aber es sieht so aus, als würde es bald mit Undisputed steigen. Wir haben es getestet und waren sehr beeindruckt von dem, was wir gesehen haben. Das Spiel ist auf Steam im Early Access verfügbar und im Laufe des Jahres werden Dinge wie ein Karrieremodus und die Möglichkeit, einen eigenen Boxer zu erstellen, hinzugefügt. Das Boxen fühlt sich großartig an und wir haben große Hoffnungen auf die vollständige Veröffentlichung des Spiels.

Blutschale III

Veröffentlichung: 21. Februar / Plattformen: PC, PlayStation, Switch, Xbox

Der Super Bowl ist gerade zu Ende gegangen und obwohl viele Spieler wahrscheinlich an mehreren Stellen wund sind, ist es nichts im Vergleich zu den Verletzungen, die in Blood Bowl III gezeigt wurden. Dies ist die ultra-gewalttätige Version von American Football mit rundenbasierten Spielen, die in der Warhammer-Welt spielen. Trete, kämpfe und benutze Waffen, um es bis zum Sieg zu schaffen. Alles, was du in der Madden-Serie nicht machen kannst. Wenn Sie Lust auf ein etwas taktischeres und viel gewalttätigeres Sportspiel haben, könnte dies etwas sein, das Sie ausprobieren sollten.

WWE 2K23

Veröffentlichung: 17. März / Plattformen: PC, PlayStation, Xbox

Während es fraglich ist, ob Wrestling ein Sport ist, fällt WWE 2K23 unter die Kategorie Sport und ist daher in dieser Liste enthalten. Es waren ein paar schwierige Jahre für die WWE 2K-Serie mit dem Fiasko, das WWE 2K20 war. Das Franchise brauchte danach ein Jahr Pause und hoffentlich haben sie jetzt begonnen, die Maschine aufzuwärmen, um endlich ein ausgefeiltes Wrestling-Spiel anzubieten. Wie üblich werden wir einen Großteil der aktuellen Wrestler neben Legenden und Legenden wie Hulk Hogan und "Macho Man" Randy Savage sehen.

EA Sports PGA Tour

Veröffentlichung: 24. März / Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Es ist kein Geheimnis, dass die Blütezeit des Golfsports war, als die Tiger Woods-Serie ihren Höhepunkt erreichte. Allerdings gelang es 2K, diesen Trend mit PGA Tour 2K21 umzukehren, aber im folgenden Jahr gab es kein Spiel. Stattdessen kam PGA Tour 2K23 letztes Jahr zu völlig okayen Bewertungen. Jetzt ist es für EA Sports an der Zeit, sich mit der brandneuen EA Sports PGA Tour in der Kunst des Golfsports zu versuchen, die das Unternehmen nach acht Jahren (Rory McIlroy PGA Tour wurde 2015 veröffentlicht) in den Sport zurückkehren wird.

MLB Die Show 23

Veröffentlichung: 28. März / Plattformen: PlayStation, Switch, Xbox

Jahr für Jahr bietet MLB The Show vielleicht das beste Gameplay im Sportspiel. Leider ist der Sport außerhalb einiger Länder nicht sehr groß und das Spiel ist nicht so beliebt, wie es sein sollte. Wir können erwarten, den Diamond Dynasty-Modus (den besten Ultimate Team-Modus des Sportspiels) zusammen mit hoffentlich einigen neuen Ergänzungen zum Karrieremodus und Franchise-Modus zu sehen. Der diesjährige Coverboy ist Miami Marlins-Star Jazz Chisholm und wir haben das Gefühl, dass das Spiel genauso aufregend sein wird wie Chisholm.

eFußball 2024

Veröffentlichung: 29. September / Plattformen: PC, PlayStation, Xbox

Pro Evolution Soccer ist begraben und eFootball ist das, was Konami jetzt seine einst klassische Fußballserie nennt. Es ist lange her, dass sie die FIFA-Serie von EA Sports übernehmen konnten, und das erwarten wir auch in diesem Jahr nicht. Es ist keine jährliche Veröffentlichung mehr, aber die Serie hat ein Basisspiel mit jährlichen Updates für Teamaufstellungen und dergleichen. Der Look muss wirklich besser sein als das, was wir gesehen haben, seit die Serie ihren Namen geändert hat, aber auf dem Spielfeld war es nicht völlig schrecklich.

Madden NFL 24

Release: 2023 (voraussichtlich August) / Plattformen: Multiplatform(TBA)

Die Madden-Serie wurde in den letzten 22 Jahren im August veröffentlicht, also werden wir eine Vermutung wagen, wann das Spiel auch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Der Super Bowl wurde, wie bereits erwähnt, gerade nach einem Thriller beigelegt, aber wir müssen sechs Monate warten, bis wir das nächste Spiel der Serie spielen können. Das bedeutet natürlich, dass es aktualisierte Teamaufstellungen und ein Spiel in der Franchise geben wird, in dem der zurückgetretene Tom Brady nicht zu sehen ist (denn er ist jetzt sicher wirklich im Ruhestand?). Die Madden-Serie wurde dafür kritisiert, an vielen Fronten zu stagnieren, und wir brauchen dieses Jahr etwas Neues. Ultimate Team wird natürlich dabei sein und wir hoffen auf einen ausgefeilteren Franchise-Modus.

NBA 2K24

Release: 2023 (voraussichtlich September) / Plattformen: Multiplatform (TBA)

Wie Madden wird die NBA 2K-Serie seit mehreren Jahren im selben Monat veröffentlicht. Tatsächlich ist das Spiel acht Jahre in Folge im September angekommen, also setzen wir es auch in diesem Jahr in den Kalender. Natürlich erwarten wir, den besten (und bald einzigen) Story-Modus des Sportspiels im Karrieremodus zu sehen. In den letzten Jahren hat 2K dies auch als Drehscheibe für Online-Spiele eingebrannt, so dass es schwer zu sehen ist, dass dieser große Teil weggenommen wird. MyTeam (der Ultimate Team-Modus) ist sicher zusammen mit anderen Spielmodi dabei. Die Präsentation ist schon lange auf dem Punkt, so dass wir ein wirklich gut aussehendes Spiel mit hoffentlich solidem Basketball-Gameplay erwarten können.

NHL 24

Release: 2023 (voraussichtlich Oktober) / Plattformen: Multiplatform (TBA)

In den letzten Jahren hat der Oktober die Eishockey-Erfahrung des Jahres gebracht, die NHL-Serie. Eishockey ist, wie Baseball, außerhalb einiger Länder nicht sehr beliebt. Wir haben vor ein paar Jahren endlich eine neue Grafik-Engine bekommen, nachdem die vorherige eine Ewigkeit zu lange verwendet wurde. Wir freuen uns auf World of Chel, ein exzellentes und rasantes Online-Spiel, das vor allem mit Freunden viel Spaß macht. Ansonsten erwarten wir die üblichen Spielmodi, aber wir müssen etwas Neues sehen. Schließlich war NHL 23 eine Kopie von NHL 22, was nicht in Ordnung ist, wenn sich das Spiel in der neuen Konsolengeneration niederlässt.

Football Manager 24

Release: 2023 (voraussichtlich November) / Plattformen: Multiplatform (TBA)

Jedes Jahr im November verschwinden Stunden auf mysteriöse Weise. Wir sitzen an unserem Computer oder unserer Konsole und plötzlich ist es 4 Uhr morgens und die Sonne beginnt aufzugehen. Das ist es, was die Football Manager-Serie mit ihren Spielern macht. Das süchtig machende "nur noch ein Spiel" oder "Ich werde einfach versuchen, einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten" dauert viel länger, als Sie vielleicht denken. Wir wissen, was wir jedes Jahr von der Serie bekommen werden, und es ist eine tiefe, tiefe Managementerfahrung, bei der wir alles kontrollieren können, was unser Club tut. Viele Statistiken und andere Zahlen zu überprüfen und Spiele zu spielen. Das ist König, wenn es um das Managerspiel geht.

EA Sports FC

Release: 2023 / Plattformen: Multiplatform (TBA)

Die Scheidung zwischen EA Sports und FIFA ist abgeschlossen und ab diesem Jahr müssen wir uns an EA Sports FC gewöhnen. Die Frage ist, wie sehr sich das Spiel von dem unterscheiden wird, was wir in der FIFA-Serie gewohnt sind. Das Gefühl ist jedoch, dass die meisten Dinge mit den gleichen Spielmodi gleich sein werden, aber mit einem neuen Logo und weniger Lizenzen. EA Sports hat sich jedoch vor wenigen Tagen die Lizenz für die Premier League für umgerechnet 6,15 Milliarden Pfund gesichert. Keine kleine Veränderung genau. Erwarten Sie ein FIFA-Erlebnis mit begleitendem Ultimate Team unter einem anderen Namen. FIFA wird seit vielen Jahren an der Wende von September und Oktober veröffentlicht, und EA Sports FC sollte auch um diese Zeit sein, aber mit einer brandneuen Spielserie ist nichts sicher.

UFL

Release: 2023 / Plattformen: PC, PlayStation, Xbox

Da Konami beschlossen hat, sich aus dem Kampf mit EA Sports zurückzuziehen, werden neue Rivalen benötigt. Die brandneue Spieleserie UFL will es zumindest versuchen. Das Spiel von Entwickler Strikerz wird Free-to-Play sein ("ohne Pay-to-Win") und hat sich mit FIFPro (einer internationalen Gewerkschaft, die 65.000 Profifußballer vertritt) zusammengetan. Wir haben einige kleine Teaser gesehen und es sieht vielversprechend aus. Etwas besorgniserregend ist, dass das Spiel seit August letzten Jahres verschoben wurde und immer noch kein Startdatum hat, außer dem Versprechen, dass es irgendwann in diesem Jahr erscheinen wird.

AEW kämpfen für immer

Veröffentlichung: 2023 / Plattformen: PC, PlayStation, Switch, Xbox

Wie das WWE-Spiel oben fällt AEW Fight Forever in die Sportkategorie, ob Sie es mögen oder nicht. Im wirklichen Leben war AEW eine gute Alternative zu WWE und über weite Strecken sogar das bessere Produkt. Sowohl WWE als auch seine Spieleserie WWE 2K haben wirklich etwas Konkurrenz gebraucht und wir hoffen, dass AEW Fight Forever den Kampf in der Wrestling-Gaming-Welt aufnehmen kann. Es soll ein spiritueller Nachfolger von Titeln wie WWF No Mercy und Virtual Pro Wrestling sein und bietet einen Karrieremodus und neun verschiedene Matchtypen. Wir haben noch kein Datum, aber das Spiel sollte irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Band zu Band

Release: 2023 / Plattformen: PC, PS4, Switch, Xbox One

Nach all den großen Titeln mit der neuesten Grafik ist es erfrischend, ein Spiel wie Tape to Tape zu sehen. Dieses retro-inspirierte Hockeyspiel bietet wirklich charmante Grafiken, bei denen die Spiele völlig ohne Regeln sind. Tackle und stehen Sie im Abseits, so viel Sie wollen. Wir werden in der Lage sein, gegen verschiedene lustige Teams mit lustigen Logos zu spielen. Eines der Spiele, die wir online sehen konnten, ist gegen eine Mannschaft mit Schiedsrichtern, bei denen sie eines Ihrer regulären Tore ausschließen, darüber lachen und sich dann stattdessen ein Tor geben können. Entwickler Null Games beschreiben das Spiel als "Roguelite-Hockeyspiel, bei dem jede Entscheidung auf Ihrer Reise zum Aufbau des besten Hockeyteams zählt". Wie verlockend klingt das? Das Spiel wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.

Skate 4

Release: Potenziell 2023 / Plattformen: TBA

Wann kommt der nächste Teil der Skate-Serie? Wir warten seit 13 Jahren und viele fragen sich, ob Skate 4 jemals veröffentlicht wird. Nach vielen Wenn und Aber und Twitter-Posts und diversen Bildern scheint es, dass dieses Jahr das Jahr sein könnte, in dem Skate 4 endlich ankommt. Wir wissen, dass das Spiel kommt, da EA es bereits 2020 auf einem EA Play-Event angekündigt hat. Es wäre jedoch nicht verwunderlich, wenn wir das Spiel dieses Jahr nicht sehen und stattdessen nächstes Jahr einen Start geben.