Die berüchtigtste PS Vita-Trophäe der Welt wurde endlich freigeschaltet

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Natürlich ist es immer unglaublich befriedigend, alle Erfolge in einem Spiel freizuschalten oder die begehrte Platin-Trophäe zu verdienen. Aber... Leider sind manche Herausforderungen nicht nur schwierig, sie sind praktisch unmöglich. Das liegt meist daran, dass der Online-Support eingestellt wurde oder niemand mehr das Spiel spielt, aber in dieser Kategorie finden wir nicht die PS-Vita-Version von Ninja Gaiden Sigma 2.

Um die Platin-Trophäe zu erhalten, musst du eine Reihe von unerbittlich herausfordernden Zielen mit zusätzlichen Faktoren erfüllen, die sie noch schwieriger machen. Glücklicherweise musst du es nicht alleine machen, da es im Koop möglich ist. Der Haken ist, dass Ninja Gaiden Sigma 2 Plus kein Koop-Modus unterstützt, sodass du dich mit der berüchtigt schlechten KI begnügen musst.

Deshalb gilt diese Trophäe seit ihrer Veröffentlichung 2013 als unmöglich freizuschalten, und niemand konnte nachweisen, dass sie sich verdient hat. Oder zumindest war das so bis neulich (danke, Resetera). Am Wochenende gelang es dem japanischen Meister Tqvry schließlich, diese Herausforderung in einer fast zehn Stunden dauernden Leistung freizuschalten.

Unten können Sie sich seine Leistung ansehen – eine beeindruckende Leistung in einem der frustrierendsten Setups, die wir je gesehen haben.