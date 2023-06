Die Batman-Fortsetzung wird dieses Jahr nicht mehr gedreht

Während ursprünglich erwartet wurde, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr in London beginnen würden, hat der anhaltende Streik Writers Guild of America dazu geführt, dass die Fortsetzung von The Batman ihren Drehtermin im November verschieben und stattdessen im März 2024 mit der Produktion beginnen soll.

Wie die Midgard Times berichtet, sind Regisseur Matt Reeves und Drehbuchautor Mattson Tomlin Teil des Streiks und drängen auf faire Löhne und Richtlinien für alle Autoren in Hollywood.

Es wurde festgestellt, dass dies keinen Einfluss auf das Veröffentlichungsdatum des Films haben sollte, das immer noch auf den 3. Oktober 2025 festgelegt ist, aber es ist interessant zu sehen, wie sich die Produktionsfirmen an den Streik anpassen und bereits versuchen, Monate im Voraus festgelegte Pläne zu verschieben.

Ist das ein Zeichen dafür, dass der Streik monatelang andauern könnte?