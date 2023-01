Die Batman-Fortsetzung bekommt 2025 Datum

James Gunn und Peter Safran versprachen, Teile der ersten Phase dieses neuen DC Extended Universe bis zum 1. Februar zu enthüllen, und sie haben ihr Wort in letzter Stunde gehalten.

Während Gunn einige der Kernprojekte in Videoform präsentierte, wie unten zu sehen, wurden andere in Pressemitteilungen an uns gesendet. Eines davon ist verständlich, da es ein eigener Teil des DCEU sein wird, Matt Reeves' The Batman-Fortsetzung. Wir wissen jetzt, dass das, was einfach The Batman Part II genannt wird, am 3. Oktober 2025 erscheinen wird. Reeves und seine Crew wollen nichts anderes über den Film verraten, aber es klingt so, als ob uns ein anderes Ende bevorsteht, das einen ikonischen Charakter neckt. Warum? Denn es ist bestätigt, dass The Batman eine Trilogie sein wird.

Welche anderen Bösewichte oder Teile der Bat-Familie würdest du gerne in Robert Pattinsons Bat-Vers sehen?