Die BAFTA Games Awards ehren die Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect auf der diesjährigen Messe

Die BAFTA Games Awards findet Mitte April statt, was bedeutet, dass viele der besten und klügsten Köpfe der Spieleindustrie nach London strömen werden, in der Hoffnung, einen Preis zu gewinnen und für ihre Bemühungen im letzten Jahr anerkannt zu werden. Während wir davon ausgehen, dass Baldur's Gate III wahrscheinlich viele der Kategorien abräumen wird, wie es bei vielen anderen Preisverleihungen der Fall war, ist eine Auszeichnung, die Larians Spiel nicht erhalten wird, der BAFTA Special Award.

Für die diesjährige Show wird dieser Preis an die wunderbaren Leute verliehen, die die Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect betreiben und leiten. Diese Organisation hilft Menschen mit Behinderungen, Videospiele und kreativen Selbstausdruck zu genießen, und im Laufe der Jahre seit ihrer Gründung hat SpecialEffect unzähligen Menschen in Not geholfen, die Brillanz von Videospielen zu erleben, indem sie sie finanziell unterstützt, Eins-zu-Eins-Bewertungen anbietet und bei der Entwicklung spezialisierter Technologien hilft.

Um die Jahre zu feiern, in denen SpecialEffect Bedürftigen hilft, wird die BAFTA während der Zeremonie den BAFTA Special Award an den Gründer und CEO der Wohltätigkeitsorganisation, Dr. Mick Donegan MBE, überreichen. Über die Wahl für diese prestigeträchtige Auszeichnung sagte Donegan:

"Ich habe SpecialEffect nicht nur gegründet, um Einzelpersonen beim Spielen von Videospielen zu helfen, sondern auch, um mit der Spieleindustrie zusammenzuarbeiten, um ihre Spiele 'an der Quelle' zugänglicher zu machen. Seitdem haben wir das Privileg, eingeladen zu werden, unsere Ideen mit immer mehr Entwicklern auf der ganzen Welt zu teilen. Jetzt, 17 Jahre nach der Gründung von SpecialEffect, ist es eine absolute Ehre für die Arbeit von SpecialEffect, von der BAFTA anerkannt zu werden."

Die BAFTA Games Awards findet am Donnerstag, den 11. April, statt und Sie können hier sehen, wer die Show moderieren wird.