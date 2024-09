Die animierte Magic: The Gathering-Serie befindet sich derzeit in Produktion

HQ

Vor fünf Jahren kündigte Netflix an, sich mit Wizards of the Coast zusammenzutun, um eine animierte Adaption von Magic: The Gathering zu produzieren. Es scheiterte jedoch bald, was zu einer langen Zeit des Schweigens führte und viele fragten sich, ob das Projekt tot im Wasser war. Das ist nicht der Fall.

Während der Geeked Week -Show hat der Streaming-Riese bestätigt, dass die Serie jetzt tatsächlich in Produktion ist und dass er auch einen neuen Showrunner am Ruder hat. Terry Matalas von Star Trek: Picard führt nun die Serie an, die sich zusammen mit den Leuten von Hasbro Entertainment und natürlich Wizards of the Coast in der Entwicklung befindet.

Es gibt kein Wort darüber, worum sich die Serie drehen wird oder wann sie auf dem Streamer debütieren wird.