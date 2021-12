Die am häufigsten verwendeten Emojis des Jahres 2021 gleichen denen von 2019

HQ

Das Unicode Consortium hat die am häufigsten verwendeten Emojis von 2021 ermittelt und dabei festgestellt, dass wir Gewohnheitstiere sind. Genau wie im Jahr 2019 bringen die Menschen am liebsten Tränen der Freude (😂) zum Ausdruck, gefolgt vom roten Herzen (❤️). Neu in den Top Ten ist das lächelnde Gesicht mit Herz (🥰), das sich von Position 16 auf Platz neun bewegt. Der einzige Ausreißer ist dieses Gesicht 🥺, das in den zwei Jahren von Position 97 auf Platz 14 gesprungen ist.

2019: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍

2021: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊