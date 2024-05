Die Alpha des PvP-Modus von Warhammer: Vermintide 2 beginnt morgen

HQ

Games Workshop feiert die letzten Tage des Warhammer Skulls -Festivals, und vor diesem Hintergrund hat der Schöpfer der riesigen Fantasy-/Sci-Fi-Welt einige seiner temporären Angebote enthüllt und weiter hervorgehoben.

Im Vordergrund steht der PvP-Modus Versus für Warhammer: Vermintide 2, der bereits morgen, am 30. Mai, seine erste Alpha erhält. Wenn es losgeht, können Spieler auf dem PC den Modus im Rahmen eines kostenlosen Updates auf die Probe stellen, das als Vorgeschmack darauf dient, was der Modus auf den Tisch bringen wird, wenn er schließlich vollständig erscheint.

Andernfalls hat Games Workshop bestätigt, dass Sie nur noch ein kurzes Zeitfenster haben, um wieder in Speed Freeks zu springen, da der Kart-Racer morgen auch seine kostenlose Beta-Phase beenden wird.

Zusätzlich zu den fortgesetzten Angeboten und Verkäufen von Warhammer -Titeln auf allen Plattformen und kostenlosen Spielen aus dem Epic Games Store können Sie auch World of Tanks: Modern Armor starten, um eine Reihe von thematischen Inhalten in diesem Spiel zu testen, während Sie kostenlose Inhalte in Blood Bowl 3 und Warhammer 40,000: Warpforge erhalten. Da das Skulls -Festival in seinen letzten Tagen ist, vergesst nicht, die Belohnungen zu ernten, solange sie verfügbar sind.