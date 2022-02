Die Alien-TV-Serie spielt Ende des Jahrhunderts auf der Erde, Ripley wird angeblich nicht dabei sein

HQ

Seit einiger Zeit wird an einer TV-Serie gearbeitet, die auf den gefeierten Alien-Filmen basiert. John Landgraf, der Vorsitzende des US-amerikanischen Pay-TV-Senders Fox (FX), enthüllte neulich während einer Podiumsdiskussion ein paar Details über das Projekt, das in seinen Augen "einige große Überraschungen für das Publikum" bereithält:

"Alien spielt vor Ripley. Es ist die erste Geschichte, die im Alien-Franchise auf der Erde spielt. [Die TV-Serie] findet also auf unserem Planeten statt. Kurz vor Ende des Jahrhunderts, also in ungefähr 70 Jahren." Laut dem Manger wird weder die Hauptheldin Ellen Louise Ripley, noch einer der anderen, bekannten Charaktere Teil dieser neuen Geschichte sein. Ein Wiedersehen mit dem Alien wird es aber natürlich geben.

Abschließend hob er das Talents des Regisseurs Noah Hawley hervor, der diese Produktion verantwortet: "Man konnte bei Fargo sehen, dass Noah diese unglaubliche Fähigkeit besitzt, [...] dem originalen Film der Coen-Brüder, oder in diesem Fall Ridley Scotts und James Camerons Interpretation davon, treu zu bleiben [...] und gleichzeitig etwas Neues auf den Tisch zu bringen, das zugleich die Erweiterung und die Neuerfindung einer Marke darstellt."

Quelle: Deadline.