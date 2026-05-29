Die 64 eingeladenen Schachspieler für den Esports Nations Cup wurden benannt
Die meisten der besten Spieler aus aller Welt werden anwesend sein und ihre jeweiligen Länder vertreten.
Während Schach im Sommer bei der Esports-Weltmeisterschaft einen Platz haben wird, wird es auch beim Esports Nations Cup im November eine Rolle spielen. Diese Veranstaltung wird sich auf Nation-gegen-Nation-Action konzentrieren und nicht auf Club-gegen-Club oder Spieler-gegen-Spieler, was bedeutet, dass die verschiedenen Teilnehmer des Esports Nations Cup ihr Land vertreten.
Zu diesem Zweck kennen wir nun die 64 bestätigten Schachspieler, die zu dem Festival eingeladen wurden, das zwischen dem 2. und 29. November in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden wird, vorausgesetzt, der andauernde Nahostkonflikt ist bis dahin gelöst, das heißt... Die vollständige Liste der Eingeladenen und der Länder, die sie vertreten, ist unten zu sehen, mit der zusätzlichen Anmerkung, dass das Schachturnier speziell zwischen dem 2. und 8. November stattfinden wird.
- NORWEGEN – Magnus Carlsen
- BELARUS – Denis Lazavik
- POLEN – Jan-Krzysztof Duda
- FRANKREICH – Alireza Firouzja
- VEREINIGTE STAATEN – Hikaru Nakamura
- INDIEN – Nihal Sarin
- RUSSLAND - Ian Nepomniachtchi
- IRAN – Sina Movahed
- USBEKISTAN – Nodirbek Abdusattorov
- SERBIEN – Alexey Sarana
- DEUTSCHLAND – Vincent Keymer
- CHINA - Yangyi Yu
- UKRAINE – Olexandr Bortnyk
- ARMENIEN – Haik M. Martirosyan
- VIETNAM - Tuan Minh Le
- MEXIKO – Jose Eduardo Martinez Alcantara
- RUMÄNIEN – Bogdan-Daniel Deac
- GRIECHENLAND - Nikolas Theodorou
- PERU – Renato Terry
- NIEDERLANDE - Benjamin Bok
- ARGENTINIEN – Faustino Oro
- ASERBAIDSCHAN - Mahammad Muradli
- CHILE - Cristobal Henriquez Villagra
- SCHWEDEN – Nils Grandelius
- KASACHSTAN – Rinat Jumabayev
- SPANIEN – David Anton Guijarro
- ÄGYPTEN – Bassem Amin
- BOSNIEN & HERZEGOWINA – Bojan Maksimovic
- ISRAEL - Nitzan Steinberg
- INDONESIEN – Yoseph Theolifus Taher
- VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE – A.R. Saleh Salem
- SLOWENIEN – Wladimir Fedosejew
- SCHWEIZ - Alexandra Kosteniuk
- BRASILIEN – Luis Paulo Supi
- ITALIEN – Luca Moroni Jr.
- TSCHECHISCHE REPUBLIK – David Navara
- DÄNEMARK – Jonas Buhl Bjerre
- TÜRKEI – Vahap Sanal
- URUGUAY - Georg Meier
- IRLAND – Stephen Jessel
- UNGARN – Sanan Sjugirov
- BELGIEN – Kobe Vandenhole
- GEORGIEN – Erekle Tabatadze
- GROSSBRITANNIEN – Frederick Waldhausen Gordon
- LITAUEN - Gleb Pidluznij
- KANADA – Eric Hansen
- LETTLAND – Georgijs Germanovs
- NEPAL – Purushottam Silwal
- ÖSTERREICH - Peter Balint
- SYRIEN – Talab Rami
- FINNLAND – Mika Karttunen
- KUBA – Lennis Martinez Ramirez
- VENEZUELA – Sebastian Francisco Borges Oliveros
- SLOWAKEI – Mykola Domanskiy
- ESTLAND - Mai Narva
- LIBANON – Maroun-Grab
- MALAYSIA – Jun Ying Tan
- BULGARIEN – Volen Dyulgerov
- BOLIVIA – Maveric Mayta Aiza
- SAMBIA – Rafael Sharon
- KOLUMBIEN – Jesus Marcial Torres Cueto
- LUXEMBURG - Nicolas Bourg
- PHILIPPINEN – Deniel Causo
- HONGKONG, CHINA – Lut Yin Luke Lau