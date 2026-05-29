Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
esports

Die 64 eingeladenen Schachspieler für den Esports Nations Cup wurden benannt

Die meisten der besten Spieler aus aller Welt werden anwesend sein und ihre jeweiligen Länder vertreten.

HQ

Während Schach im Sommer bei der Esports-Weltmeisterschaft einen Platz haben wird, wird es auch beim Esports Nations Cup im November eine Rolle spielen. Diese Veranstaltung wird sich auf Nation-gegen-Nation-Action konzentrieren und nicht auf Club-gegen-Club oder Spieler-gegen-Spieler, was bedeutet, dass die verschiedenen Teilnehmer des Esports Nations Cup ihr Land vertreten.

Zu diesem Zweck kennen wir nun die 64 bestätigten Schachspieler, die zu dem Festival eingeladen wurden, das zwischen dem 2. und 29. November in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden wird, vorausgesetzt, der andauernde Nahostkonflikt ist bis dahin gelöst, das heißt... Die vollständige Liste der Eingeladenen und der Länder, die sie vertreten, ist unten zu sehen, mit der zusätzlichen Anmerkung, dass das Schachturnier speziell zwischen dem 2. und 8. November stattfinden wird.


  1. NORWEGEN – Magnus Carlsen

  2. BELARUS – Denis Lazavik

  3. POLEN – Jan-Krzysztof Duda

  4. FRANKREICH – Alireza Firouzja

  5. VEREINIGTE STAATEN – Hikaru Nakamura

  6. INDIEN – Nihal Sarin

  7. RUSSLAND - Ian Nepomniachtchi

  8. IRAN – Sina Movahed

  9. USBEKISTAN – Nodirbek Abdusattorov

  10. SERBIEN – Alexey Sarana

  11. DEUTSCHLAND – Vincent Keymer

  12. CHINA - Yangyi Yu

  13. UKRAINE – Olexandr Bortnyk

  14. ARMENIEN – Haik M. Martirosyan

  15. VIETNAM - Tuan Minh Le

  16. MEXIKO – Jose Eduardo Martinez Alcantara

  17. RUMÄNIEN – Bogdan-Daniel Deac

  18. GRIECHENLAND - Nikolas Theodorou

  19. PERU – Renato Terry

  20. NIEDERLANDE - Benjamin Bok

  21. ARGENTINIEN – Faustino Oro

  22. ASERBAIDSCHAN - Mahammad Muradli

  23. CHILE - Cristobal Henriquez Villagra

  24. SCHWEDEN – Nils Grandelius

  25. KASACHSTAN – Rinat Jumabayev

  26. SPANIEN – David Anton Guijarro

  27. ÄGYPTEN – Bassem Amin

  28. BOSNIEN & HERZEGOWINA – Bojan Maksimovic

  29. ISRAEL - Nitzan Steinberg

  30. INDONESIEN – Yoseph Theolifus Taher

  31. VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE – A.R. Saleh Salem

  32. SLOWENIEN – Wladimir Fedosejew

  33. SCHWEIZ - Alexandra Kosteniuk

  34. BRASILIEN – Luis Paulo Supi

  35. ITALIEN – Luca Moroni Jr.

  36. TSCHECHISCHE REPUBLIK – David Navara

  37. DÄNEMARK – Jonas Buhl Bjerre

  38. TÜRKEI – Vahap Sanal

  39. URUGUAY - Georg Meier

  40. IRLAND – Stephen Jessel

  41. UNGARN – Sanan Sjugirov

  42. BELGIEN – Kobe Vandenhole

  43. GEORGIEN – Erekle Tabatadze

  44. GROSSBRITANNIEN – Frederick Waldhausen Gordon

  45. LITAUEN - Gleb Pidluznij

  46. KANADA – Eric Hansen

  47. LETTLAND – Georgijs Germanovs

  48. NEPAL – Purushottam Silwal

  49. ÖSTERREICH - Peter Balint

  50. SYRIEN – Talab Rami

  51. FINNLAND – Mika Karttunen

  52. KUBA – Lennis Martinez Ramirez

  53. VENEZUELA – Sebastian Francisco Borges Oliveros

  54. SLOWAKEI – Mykola Domanskiy

  55. ESTLAND - Mai Narva

  56. LIBANON – Maroun-Grab

  57. MALAYSIA – Jun Ying Tan

  58. BULGARIEN – Volen Dyulgerov

  59. BOLIVIA – Maveric Mayta Aiza

  60. SAMBIA – Rafael Sharon

  61. KOLUMBIEN – Jesus Marcial Torres Cueto

  62. LUXEMBURG - Nicolas Bourg

  63. PHILIPPINEN – Deniel Causo

  64. HONGKONG, CHINA – Lut Yin Luke Lau

Die 64 eingeladenen Schachspieler für den Esports Nations Cup wurden benannt


Lädt nächsten Inhalt