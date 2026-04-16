Die 5 größten Resident Evil Schurken aller Zeiten

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Die Resident Evil -Reihe bietet eine ganze Reihe unglaublicher Schurken und ist damit eine der besten Survival-Horror-Franchises der Geschichte. Aber wenn du die Besten vom Besten, die ikonischsten und furchterregendsten Schurken auswählen müsstest, wo würdest du anfangen? Wir haben über diese Frage nachgedacht und unsere fünf Lieblingsschurken aller Zeiten ausgewählt.

5. Albert Wesker und sein Klon Zeno – Die Resident Evil Franchise

Albert Wesker, einer der Hauptantagonisten, die im gesamten Franchise immer wieder zurückkehren, sind (und sein späterer Klon Zeno in Resident Evil: Requiem) die Hauptschurken der Serie. Machthungrig und narzisstisch ist Wesker der Drahtzieher hinter der massiven Biowaffenkatastrophe, die sich in Raccoon City ereignet hat. Obwohl Wesker nicht so visuell furchteinflößend oder mit den anderen Schurken auf dieser Liste vergleichbar ist, macht ihn seine Rolle bei der Katastrophe in Racoon City und seine übergreifende Präsenz in der Handlung zu einem Anwärter auf den bössten Bösewicht der gesamten Serie. Insgesamt denke ich, dass Wesker ganz oben auf meiner Liste als abscheulichster Antagonist der Videospielgeschichte steht, da sein Mangel an Reue und seine egoistischen Motive unbestreitbar teuflisch sind.

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4. Nemesis - Resident Evil 3

Es wäre keine vollständige Liste ohne Nemesis. Nemesis wurde nach dem T-1000 aus Terminator 2 entworfen und ist einer der ikonischsten Charaktere der Resident Evil -Reihe. Stalkend, unerbittlich und einschüchternd – die Einführung von Nemesis in die Resident Evil -Reihe setzte den Präzedenzfall für zukünftige Gegnervarianten, die den Spieler verfolgen und ein Gefühl von Paranoia erzeugen, das das Spieltempo beschleunigt und dich zu sofortigen Split-Entscheidungen drängt. Nemesis' Charakterdesign ist verdreht und einzigartig, mit klobigen schwarzen Lederschnallen und -riemen, die seine tyrannischen und bedrohlichen Züge unterstreichen und ihn sowohl körperlich als auch durch seine Designentscheidung ängstlich machen.

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Lobende Erwähnung: Mr X - Resident Evil 2 und Resident Evil Requiem

Mr X, oder der T-00 Tyrant, ist ein bei Fans beliebter Antagonist und verdient definitiv eine ehrenvolle Erwähnung auf dieser Liste. Sein schicker Trenchcoat und sein passender schwarzer Fedora-Hut (nur im Remake von 2019 Resident Evil 2 getragen) machen ihn sowohl gentlemanhaft als auch furchteinflößend. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn als ahnungsloser Neuling der Serie zum ersten Mal traf, es war eine wirklich schreckliche Erfahrung...

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3. Ramon Salazar - Resident Evil 4

Einer der verrücktesten und exzentrischsten Resident Evil Charaktere, Ramon Salazar, ist einer meiner persönlichen Lieblingsantagonisten, da ich finde, dass er alles verkörpert, wofür das Resident Evil -Franchise steht. Salazars Interaktionen mit Leon gehören zu meinen Favoriten aus der gesamten Reihe und er bringt wirklich die alberne Seite der Resident Evil -Spiele zum Vorschein. Eine Sache, die Salazar enttäuscht, ist sein Bosskampf, aber seine verrückte Persönlichkeit macht das definitiv wett.

2. Lady Dimitrescu - Resident Evil Dorf

Zu Beginn dieser Liste steht eine absolute Kraftschurkin namens Lady Alcina Dimitrescu, die 2,70 Meter große vampirische Gräfin der Familie Dimitrescu und eine der drei Hauptantagonistinnen von Resident Evil: Village. Lady Dimitrescus Statur ist eines der furchteinflößendsten Dinge an ihrem Charakterdesign, während sie dich durch das Schloss schleicht und dich sowohl in Größe als auch in Stärke überwältigt – ähnlich wie der geliebte Mr. X. Dimitrescus letzter Bosskampf ist definitiv einer der denkwürdigsten des Spiels, und ich werde nie vergessen, wie ich in ihren vogelähnlichen Krallen gepackt und über dem Dimitrescu-Anwesen gebaumelt wurde!

Capcom

Lobende Erwähnung: Karl Heisenberg - Resident Evil Dorf

Heisenberg unterscheidet sich von den anderen Schurken auf dieser Liste insofern, als er die anderen Antagonisten im Dorf stürzen will, was ihn umso verdrehter und böser macht. Heinsenbergs Fabrik ist eines der am besten gestalteten und furchteinflößendsten Level der gesamten Resident Evil -Reihe (ich musste das Spiel an manchen Stellen physisch aufhören, weil ich so Angst hatte) und das BioShock-, Abe's Odyssey-Stil/Steampunk-Thema, passt sehr gut zu seinem schmierigen, egozentrischen Auftreten. Persönlich gehört Heisenberg definitiv zu meinen Top drei Resident Evil Schurken.

Capcom

1. Die Familie Baker - Resident Evil VII: Biohazard

Eeeethannnn! Eeeeeethannn! Die Familie Baker, genauer gesagt Jack Baker, wird wahrscheinlich als einer der größten Antagonisten der Videospielgeschichte in die Geschichte eingehen. Die Zwischensequenz am Esstisch ist genial und zeigt genau, was die Resident Evil -Reihe am besten kann; Verrückte und verrückte Antagonisten, die jeweils individuelle, einzigartige und interessante Persönlichkeiten haben. Jack Baker ist psychotisch, und seine unerbittliche Verfolgungsjagd zu Beginn des Spiels ist ein spannender und traumatisierender Beginn des Baker House-Abschnitts des Spiels.