Die 10 schlechtesten Regisseure Hollywoods

HQ

10. Zack Snyder

Egal wie begeistert ich von Watchmen bin, es ist nicht zu übersehen, dass Zack Snyder im Grunde genommen ein unterdurchschnittlicher Filmregisseur ist. Sucker Punch, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Army of the Dead, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire und Rebel Moon - Part Two: The Scargiver sind ein klarer Beweis für seine Unfähigkeit, es zu vermeiden, sein Publikum mit Respekt zu behandeln.

9. George Clooney

So gut George Clooney in Filmen wie Oh Brother, Michael Clayton, Up in the Air, The Descendants und Three Kings auch vor der Kamera steht, als Regisseur ist er leider enttäuschend. The Tender Bar, Monuments Men, Suburbicon und Leatherheads sind Beispiele dafür, wie Clooney nicht in der Lage ist, eine Geschichte auf fesselnde und persönliche Weise zu erzählen, aber auch Schwierigkeiten hat, das Beste/Beste aus seinen Schauspielern herauszuholen.

8. McG

Charlie's Angels, Charlie's Angels: Full Throttle, 3 Days to Kill und Terminator Salvation sind für mich alle bezeichnend für den Mangel an Regiefähigkeiten und Talent, den der einst heiße Hollywood-Liebling McG besitzt.

7. Michael Bucht

The Rock ist leicht zu lieben. Alberne 90er-Jahre-Action mit Kultstatus, durchtränkt von komischem Timing und übertriebenen Stereotypen, die in Karikaturen verwandelt wurden. Der Rest von Michael Bays Filmportfolio ist schwerer zu loben. Armageddon, Pearl Harbor, 6 Underground, Ambulance, Transformers: The Last Knight, Transformers: Age of Extinction, Transformers: Revenge of the Fallen, 13 Hours... Es gibt so viel übersättigten, schlampigen, ziellosen Müll in diesem Portfolio, dass es fast ein bisschen absurd ist.

6. Brett Ratner

Hercules war, genau wie Tower Heist und Movie 43, reiner Müll, ganz zu schweigen von Rush Hour 3, X-Men: The Last Stand und After the Sunset. Sicher, im ersten Rush Hour Film ist es möglich, Elemente zu finden, die ein gelungenes Ganzes ausmachen, aber er war ein Glückstreffer in einem Pool von faulen Filmen unter der Regie von Ratner.

5. Eli Roth

Wenn Sie der Regisseur hinter den folgenden Filmen sind, sind Sie offensichtlich nicht sehr gut in Ihrem Job: Borderlands, Thanksgiving, Death Wish, Knock Knock, The Green Inferno, Hostel und Cabin Fever. "Schockwert" war schon immer das Markenzeichen von Gore-König Eli Roth, doch zwischen den Blutbädern sind längst große, tiefe Risse in der dunkelroten Fassade zu spüren.

4. Tyler Perry

Obwohl der äußerst clevere Unternehmer Tyler Perry es geschafft hat, sein eigenes Subgenre (Filme, die speziell für ein afroamerikanisches Publikum geschrieben, produziert und inszeniert wurden) in einer bereits hart umkämpften Filmindustrie zu schaffen, lässt sich nicht leugnen, dass er im Grunde ein eher schlechter Geschichtenerzähler ist. Divorce in the Black, die Filme Madea, Mea Culpa, House of Payne und Beauty in Black sind allesamt klare Beispiele dafür.

3. Dennis Dugan

Wo soll ich anfangen... Benchwarmers, Jack and Jill, Grown Ups, Grown Ups 2, Chuck & Larry, Love, Weddings & Other Disasters, National Security sind nur einige der wirklich schrecklichen Trashkomödien, bei denen Dennis Dugan Regie geführt hat, und selbst wenn man sie alle als "halblustigen Unsinn mit Adam Sandler am Steuer" abtun kann, kann man sich der Tatsache nicht entziehen, dass Dugan als Regisseur unglaublich schlecht ist.

2. Steven Brill

Hubie Halloween ist kein guter Film. Genauso wenig wie The Do-Over, Walk of Shame, The Upside, Little Nicky, Late Night, The Weekend, Drillbit Taylor oder Sandy Wexler. Steven Brill führte bei allen Regie, was alles sagt.

1. M. Nacht Shyamalan

Wenn man bedenkt, wie wahllos, enthusiastisch und leidenschaftlich ich The Sixth Sense liebe, fühlt es sich traurig an, M. Night Shyamalan so unter den Bus zu werfen, aber es muss getan werden - dieser Typ ist zweifellos Hollywoods schlechtester Regisseur, und die Tatsache, dass er weiterhin High-Budget-Filme macht, die Aufmerksamkeit erregen, ist mir ein großes Rätsel. Zu seinen schlimmsten Flops gehören natürlich Filme wie Lady in the Water, The Happening, Trap, Old, Glass, After Earth, Avatar: The Last Airbender und The Visit.