Die 10 gruseligsten Filmmonster

(10) Blob (Der Blob)

Der ursprüngliche Blob von 1958 lässt nach heutigen Maßstäben viel zu wünschen übrig, und mit einem Korpus aus Ballons und Silikon können wir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, dass es so beängstigend ist. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus, wenn wir uns die formlose, sich ständig ausdehnende Amöbe ansehen, die dreißig Jahre später in Chuck Russells absolut brillantem Remake eingeführt wurde. Mit spektakulären Spezialeffekten überzeugt der emotionslose, schleichende Horror von The Blob, dessen Opfer gezwungen sind, die aufwendigsten, qualvollsten Qualen zu ertragen. Ein Albtraum, so effektiv wie jeder andere, der durch die grausigen Todesszenen noch verbessert wird.

(09) Predator (Predator)

Im Gegensatz zu den anderen Filmmonstern auf dieser Liste ist Predator nicht das Ergebnis eines Horrorfilms, sondern ein geradliniger Actionstreifen. Das heißt, Predator ist ein gruseliges Monster, auch wenn der Film selbst es nicht ist. Was wir daran am meisten lieben, ist, dass man ewig warten muss, bis es erscheint, und das ist insbesondere für Horrorfilme Standard, besonders wenn das Monster ein echtes Monster ist. Es versteckt und verfolgt die Hauptfiguren aus den Schatten, um sie einzeln abzuholen. Erst als Arnie sich damit auseinandersetzen muss, offenbart es sich und der wahre Horror rückt in den Mittelpunkt. Die Tatsache, dass es dann durch Galaxien reist, um zur Erde zu kommen, um Menschen zu seinem Vergnügen zu jagen, trägt nur zum Bild einer schwer fassbaren Tötungsmaschine bei.

(08) Die Entität (es folgt)

Niemand weiß, was The Entity wirklich ist, wie der Name schon sagt, aber es gibt sicherlich keinen Mangel an Theorien. Es wurde als alles beschrieben, von einem Dämon über Reue bis hin zu einer Geschlechtskrankheit, aber es spielt keine Rolle, was es ist. Der wahre Horror von The Entity and It Follows ist, dass es um die Unvermeidlichkeit des Todes geht, und das ist viel beängstigender als jedes imaginäre Monster. Der schrecklichste Moment im Film ist, wenn er uns alle in der realen Welt daran erinnert, dass der Tod kommt und es absolut nichts gibt, was wir tun können, um ihn aufzuhalten.

(07) König Paimon (erblich)

Hereditary gab uns eine der zweifellos unangenehmsten Kreaturen des 21. Jahrhunderts in der unsichtbaren, aber schrecklichen Macht von König Paimon. Ein bösartiges Wesen, das uns den Atem raubte und mit seiner dunklen, schleichenden Präsenz Ari Asters Namen für immer in den feinsten Horror-Genre-Hallen zementierte. Was diese Kreatur wirklich so gruselig macht, ist die mangelnde Bereitschaft des Drehbuchs, uns jemals eine wirkliche Erklärung für Paimons Existenz oder Motivation zu geben, und stattdessen sind wir gezwungen, verzweifelt nach Antworten im Elend und der dunklen Geschichte der Familie Wolff zu suchen. Die Tatsache, dass er sich auch dort zu ernähren und zu gedeihen scheint, wo negative Energie, Geisteskrankheiten und Krankheiten existieren, macht ihn so unvermeidlich wie den Tod selbst und zu einer der ekelhaftesten und schrecklichsten Kreationen der Filmwelt.

(06) Jötunn (Das Ritual)

Mythologische Monster im Film sind schwierig. Nicht selten endet es eher albern als beängstigend. Deshalb schätzen wir Jötunn. Der Film macht einen großartigen Job, um einzufangen, wie es wirklich wäre, diese uralte Kreatur persönlich zu betrachten. Wenn wir im Wald spazieren gingen und plötzlich einer gewaltigen Kreatur gegenüberstünden, die teils Tier, teils Mensch, aber insgesamt etwas Unbeschreibliches ist. Sie sehen es zuerst langsam - ein Paar Augen, menschliche Hände, der Körper eines großen Elches. Sobald es da ist, im Licht, in seiner vollen Pracht, schreien wir bereits um Hilfe.

(05) Pazuzu (Der Exorzist)

Exorzismus und Dämonologie sind zwei Themen, deren Tabus auch in der heutigen Zeit fortbestehen, und in der Tat gibt es keinen Mangel an grausamen Geschichten von Menschen, die angeblich unter der Kontrolle böser Wesen standen und deshalb gezwungen waren, höllische Qualen zu erleiden. Etwas, das William Friedkin in quälenden Details in der Horrorsensation Der Exorzist von 1971 erzählte, wo wir Regan MacNeils Verfall in den Fängen der uralten, mythologischen Kreatur Pazuzu erleben. Es ist unvergesslich, kraftvoll und brennend, ein Albtraum für alle Eltern. Obwohl wir nur winzige, winzige Blicke auf das Biest sehen, ist der Aufprall auf Regan etwas, das dich tief im Inneren trifft und die Unmenschlichkeit der ganzen Situation ruft die kältesten Schauer hervor, die dir über den Rücken laufen.

(04) Brundlefly (Die Fliege)

Im Grunde eine Liebesgeschichte, die einen großen Dump genommen hat. Es war von Anfang an angespannt, als Seth Brundle und Veronica ein Paar wurden, aber als er langsam aber sicher begann, sich in eine Fliege zu verwandeln, wurde die Beziehung natürlich immer herausfordernder. Dennoch verdient sie viel Anerkennung dafür, dass sie den ganzen Weg zu "Hey, ich bin ein riesiges Fliegenmonster, schieß mir bitte mit der Schrotflinte ins Gesicht!" geblieben ist. Die Geschichte von Jeff Goldblums tragischer Verwandlung in eine menschengroße Fliege ist ebenso herzzerreißend wie grotesk, wobei die verschiedenen Phasen von "Brundlefly" letztendlich zu einem der gruseligsten Monster des Genres führen. Und er tötet nicht einmal jemanden.

(03) Crawlers (Der Abstieg)

Diese bleichgetränkten Höhlenmonster in Neil Marshalls Kult-Thriller The Descent sind ziemlich genau das, woraus 91% unserer kollektiven Albträume bestehen. Denn obwohl das Ding aus Carpenters ikonischem Horror sowie das Alien-Monster mit ätzender Säure, das sich in seinen rußigen Adern bewegt, tödlicher sind - es gibt nicht viele Filmmonster, denen wir weniger begegnen würden, wenn wir den Müll rausbringen, als Neils kriechendes Höhlenbiest.

(02) Thing (Das Ding)

Die außerirdische Kreatur, die die Forschungsbasis terrorisiert, in der MacReady und seine Freunde arbeiten, ist wohl eines der unangenehmsten, abstoßendsten und geradezu schrecklichsten Dinge der Popkultur. Mit der Fähigkeit, die unmöglichsten Formen anzunehmen, andere biologische Organismen zu replizieren und Gliedmaßen, Kiefer und alle möglichen anderen Körperteile auf Befehl frei wachsen zu lassen, ist The Thing in vielerlei Hinsicht der ultimative Überlebende. Ein furchterregendes Raubtier an der Spitze der Nahrungskette. Mit atemberaubenden Spezialeffekten und nervenaufreibender Spannung fängt John Carpenters Verfilmung von John W. Campbells Buch "Who Goes There?" perfekt den Schrecken dieser unmöglichen Kreatur ein, die wie nichts anderes Panik und Paranoia in jedem und allem in ihrer Umgebung erzeugt.

(01) Xenomorph (Alien)

Was anderes als H.R. Gigers Albtraumschöpfung hätte ganz oben auf der Liste der gruseligsten Monster der Popkultur stehen können? Der ultimative Organismus in vielerlei Hinsicht, der gnadenlos aus dem Schatten auf seine Opfer einschlägt, mit messerscharfen Zähnen, Superstärke und einem Exoskelett, das fast allem standhält. Mit ihren furchterregenden Gesichtszügen und vielleicht vor allem ihrem länglichen Kopf sind Xenomorphs anders als alles andere und verkörpern sowohl Horror als auch morbide Neugier. Die Kreatur schickte Wellen durch die Branche, als sich der Chestburster an Bord der Nostromo in Ridley Scotts Film von 1979 aus Kanes Körper befreite. Alles danach ist Geschichte, und für uns besteht kein Zweifel, dass der Xenomorph die schrecklichste, alptraumhafteste Sache in der Welt des Kinos ist.

