Dicker Stapel Gameplay-Eindrücke von Crash Bandicoot 4: It's About Time

Der rasante 2,5D-Plattformer Crash Bandicoot 4: It's About Time ist seit dieser Woche auf PS4 und Xbox One erhältlich und es scheint ein Spiel zu sein, das vor allem den alten Fans gefallen dürfte. In unserer Kritik findet Tester Eirik Hyldbakk Furu viele Argumente, die für und gegen das Spiel sprechen, doch insgesamt scheint er mit dem Titel jede Menge Spaß gehabt zu haben. Während seiner Review-Phase konnte der norwegische Kollege einiges an Gameplay aufnehmen und daraus haben wir ein paar kleinere Videos produziert. Wenn ihr euch ein paar Einblicke machen wollt, ehe ihr über den Kauf des Spiels entscheidet, seid ihr bei uns an der richtigen Stelle:

