DICE-Awards: Entwickler und Branchengrößen küren die besten Spiele von 2021

Auf den Game Awards oder bei ähnlichen Auszeichnungen als eines der besten Spiele des Jahres gefeiert zu werden, ist natürlich eine große Ehre für Spieleentwickler und Publisher. Neben der öffentlichen Anerkennung von Spielern und der Presse gibt es allerdings noch eine weitere Ehre, und zwar die der eigenen Branchenkollegen. Auf den jährlichen DICE-Awards stimmen die Entwickler selbst darüber ab, welche Titel aus dem vergangenen Jahr sie besonders bewegt, motiviert oder geprägt haben. Ein Blick auf die auserwählten Spiele ist für uns deshalb ebenfalls sehr spannend.

Die Academy of Interactive Arts & Sciences (kurz DICE, bitte nicht verwechseln mit den Battlefield-Entwicklern) haben heute Abend 59 Spiele aus dem Jahr 2021 in 23 Kategorien nominiert. Besonders häufig wird Ratchet & Clank: Rift Apart genannt, das bei den Game Awards leer ausging. Hier ist die komplette Liste mit allen Nominierten:

Spiel des Jahres



Herausragende Animation



Herausragende Art-Direction



Herausragendes Audio-Design



Herausragende Darstellung eines Charakters



Herausragendes Game-Design



Herausragende Game-Direction



Herausragende originale Musikkomposition



Herausragende Story



Herausragende Technik



Bestes Actionspiel des Jahres



Bestes Abenteuer des Jahres



Bestes Familienspiel des Jahres



Bestes Kampfspiel des Jahres



Bestes Rennspiel des Jahres



Bestes Rollenspiel des Jahres



Bestes Sportspiel des Jahres



Bestes Strategiespiel/Simulation des Jahres



Technische Errungenschaft im Bereich Immersive Reality





Lone Echo II

Puzzling Places

Resident Evil 4 VR

Song in the Smoke

Yuki



Immersive-Reality-Spiel des Jahres



Bestes Indie-Spiel des Jahres



Bestes Mobile-Spiel des Jahres