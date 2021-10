Dice reagiert auf gemischten Empfang der Battlefield-2042-Beta

HQ

Die Battlefield-Community scheint beim Thema Battlefield 2042 ziemlich gespalten zu sein, nachdem sich viele Benutzer in der offenen Beta des Ego-Shooters austoben konnten. Vor allem die technischen Probleme machen den Leuten zu schaffen, weshalb die Entwickler reagieren mussten. In einer Erklärung gibt EA zu, dass die Beta-Version zahlreiche Fehler beinhalte, doch die seien längst behoben worden, da sich der Beta-Build auf einem alten Entwicklungsstand befinde. Sie betonten, dass sich das Spiel nicht erneut verzögern werde, was einige Fans in Kauf nehmen würden, sofern sie am Ende der Warterei ein zufriedenstellendes Spielerlebnis bekommen würden. Unsere Eindrücke zur Beta sind auch eher verhalten.

