Diablo IV: Vessel of Hatred

Im letzten Jahr habe ich viel zu viele Stunden mit Diablo IV verbracht. Es war wie eine digitale Sucht und ich wage es nicht, die Hunderte von Stunden zu zählen, die ich darin investiert habe. Ich habe jede Saison gespielt und mich über alle Verbesserungen, die Blizzard im Laufe der Jahre eingeführt hat, auf dem Laufenden gehalten. Für viele war es eine kleine Reise, da wir alle vom Schock über die Menge an Inhalten bei der Veröffentlichung zu kollektiver Unzufriedenheit mit dem Fortschritt und der Beute übergingen, und dank Loot 2.0 und einer Reihe anderer Verbesserungen ist Blizzard irgendwie wieder in Form gekommen.

Die Bühne ist bereitet für die erste große Erweiterung, Vessel of Hatred, die in Kürze erscheinen wird. Abgesehen von den Saisons, Updates und Fehlerbehebungen sollte dies das Ergebnis all des Feedbacks sein, das die Entwickler zu dem oft geschmähten Spiel erhalten haben. Ich hatte das große Vergnügen, acht Tage vor der offiziellen Veröffentlichung einen frühen Zugang zu der Erweiterung zu erhalten, und ich bin bereit, meine Erfahrungen aus den von Monstern verseuchten Gebieten von Sanctuary zu teilen.

Die Geschichte setzt genau dort an, wo Diablo IV aufgehört hat, und fängt den düsteren Ton des Hauptspiels ein. Brutalität, Machtmissbrauch, Korruption, das Böse – das sind die gleichen zentralen Themen, die für frischen Wind sorgen in einer Welt, die sonst von Comedy und witzigen Einzeilern dominiert wird. Neyrelle, die wir in der Kampagne kennengelernt haben, hat die Verantwortung für den Schutz von Mephistos "Seelenstein" übernommen und ehrlich gesagt, läuft es nicht sehr gut. In Vessel of Hatred müssen wir Neyrelle finden, weil sie trotz ihrer besten Absichten die Last des Steins auf Dauer nicht tragen kann, mit anderen Worten, wir müssen Sam für ihren Frodo sein. Mephisto versucht ständig, sie zu manipulieren, damit sie ihn freilässt, aber bisher wehrt sie sich. Deine Aufgabe ist es, sie im neuen Gebiet Kurast aufzuspüren, das viele Diablo II Spieler erkennen werden. Allerdings hat Kurast im Vergleich zu dem, was wir im dritten Bereich des zweiten Kapitels der Serie gesehen haben, eine massive Erweiterung erfahren. Ich werde nicht zu viel verraten, aber wenn Sie die dunkle und düstere Atmosphäre von Diablo IV mochten, werden Sie Vessel of Hatred lieben. Die Geschichte von Neyrelle ist tiefgründig, emotional und voller Überraschungen, was sie zu einer der stärksten Geschichten der Serie macht. Die Zwischensequenzen sind wunderschön ausgeführt und versprühen Atmosphäre. Wir müssen nicht weiter ins Detail gehen; Das funktioniert in jeder Hinsicht.

Obwohl Vessel of Hatred eine gigantische Erweiterung ist, ist das gesamte Erlebnis etwas fokussierter als das breite Hauptspiel. Dies zeigt sich in einer Reihe von Nebenmissionen, die sich ausgefeilter anfühlen als die im Hauptspiel. Während sich viele der Nebenmissionen von Diablo IV repetitiv anfühlten - wie z. B. in ein zufälliges Gebiet zu rennen, ein Monster zu töten und zurückzukehren - fühlen sich die Aufgaben in Vessel of Hatred viel bedeutungsvoller an. Einige von ihnen erzählen längere Geschichten über die Charaktere, die du in der Gegend triffst, und einige führen zu neuen Dungeons, in denen du Monster zerschmettern und mit beeindruckender Beute belohnt werden kannst. Es ist klar, dass die Nebenmissionen einen Schub erhalten haben, der der Spielwelt und dem Gameplay mehr hinzufügt, als nur deinen Ruf in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Alles fühlt sich straffer gestaltet und viel befriedigender an, was deine Handlungen bedeutungsvoller erscheinen lässt. Die Geschichte fließt flüssig mit einer gelungenen Mischung aus düsteren Erzählungen und endlosen Kämpfen gegen Horden von Monstern, und während die langfristigen Herausforderungen von Wiederholung, Herausforderung und Fortschritt völlig unterschiedlich sind, ist deine erste Begegnung mit diesen Aktivitäten neben den riesigen, aber monotonen Inhalten des Hauptspiels definitiv ein Hauch frischer Luft.

Apropos Gameplay: Blizzard hat einige bedeutende Änderungen vorgenommen. Vessel of Hatred fühlt sich an wie die Erweiterung, die Diablo IV für immer verändern wird, genau wie Reaper of Souls für Diablo III. Eine der aufregendsten Neuerungen ist die Einführung der neuen Klasse, der Geistergeborenen. Der Geistergeborene ist eine Art primitiver Mönch, der in seinem Fähigkeitsbaum aus vier verschiedenen Tieren wählen kann, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Kampfstil. Wie bei den anderen Klassen kannst du verschiedene Fähigkeiten kombinieren, wobei du oft Synergien mit der Ausrüstung hast, die du auf dem Weg findest. Obwohl sich die Klasse nicht radikal von den anderen abhebt, ist sie dennoch unterhaltsam zu spielen. Ich würde sagen, sie liegt irgendwo zwischen Sorcerer, was immer noch meine Lieblingsklasse ist, und Necromancer, die mich leider langweilt, weil sie auf Autonomie und Passivität setzt. Spiritborn ist gut ausbalanciert und wenn du die richtige Kombination von Fähigkeiten findest, macht es wirklich Spaß zu spielen. Ich habe vier Schwierigkeitsstufen in einer Nacht absolviert und den neuen Schwierigkeitsgrad Torment erreicht, in dem die Herausforderungen wirklich zunehmen. Selbst hier hält Spiritborn stand, so dass alle Anzeichen darauf hindeuten, dass das Spiel die gleiche ausgewogene Meta beibehält, die durch ein Meer von Updates erreicht wurde.

Die Schwierigkeitsgrade Torment sind eine der aufregenden Neuerungen. Vor Torment gibt es vier Schwierigkeitsstufen, die im Grunde nur die Stärke von Monstern erhöhen und den prozentualen Bonus auf Erfahrungspunkte und Gold verbessern. Aber wenn du Torment drückst, erscheint die einzigartige Ancestral Ausrüstung und markiert den Beginn des wahren Endspiels des Spiels. Torment bietet vier Grade in sich, in denen deine Rüstung und Elementarresistenz drastisch reduziert werden, was das Spiel zu einer echten Herausforderung für diejenigen macht, die Level 60 erreichen. Ja, Blizzard hat 40 Stufen gekürzt und wenn du Stufe 60 erreichst, wechselst du zum Paragon Board -System, wo du deinen Charakter mit neuen Attributen aufrüstest. Hier fängt man plötzlich an, sich übermenschlich mächtig zu fühlen, und das ist sehr befriedigend. Allerdings kann der Weg zu Level 60 anfangs etwas hart sein, aber auf Level 30 öffnet sich das Spiel wirklich und du erhältst Zugang zu allen Systemen, die deine Ausrüstung stärker machen.

Die verbesserten Ausrüstungssysteme von Blizzard bieten dir eine Menge, mit dem du arbeiten kannst. Der Schmied kann deiner Ausrüstung zusätzliche Fähigkeiten verleihen und der Okkultist kann deinen legendären Gegenständen legendäre Eigenschaften verleihen, indem er Aspekte hinzufügt. Es gibt auch neue Runenwörter, die anders funktionieren als die in Diablo II, aber dennoch exotische Fähigkeiten zu eurer Ausrüstung hinzufügen. Dieses ganze Ausrüstungspuzzle ist zutiefst befriedigend für Spieler wie mich, die es lieben, ihre Ausrüstung zu verfeinern und zu optimieren. Es ist einfach, Stunden mit der Anpassung und Verbesserung zu verbringen, was dem Spielerlebnis eine zusätzliche Dimension verleiht.

Aber was können Sie in Sanctuary tun? Das Kurast-Gebiet bietet viele neue Inhalte, darunter "Supermonster", die Teamwork erfordern, um sie zu besiegen. Leider fühlte sich der Server während meines Durchspielens ziemlich leer an, da ich in den vierzig Stunden, die ich gespielt habe, nur auf zwei andere Spieler gestoßen bin. Das bedeutete, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, die Weltbosse auszuprobieren, die ansonsten sehr vielversprechend aussehen. Blizzard hat einen Gruppenfinder implementiert, genau wie in World of Warcraft, aber leider hat es ohne Mitspieler nicht geklappt. Ich freue mich darauf, diesen Aspekt auszuprobieren, wenn mehr Spieler Zugang dazu erhalten.

Blizzard hat den Spielern zugehört und viele der Kritikpunkte, die geäußert wurden, wurden angesprochen und verbessert. Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser ausbalanciert an und die Erweiterung fügt eine Fülle neuer Inhalte hinzu, die es noch unterhaltsamer machen als bei der Veröffentlichung im letzten Jahr. Während es früher nur begrenzte Inhalte für diejenigen gab, die Stufe 100 erreicht haben, gibt es jetzt so viele Aktivitäten, dass es auch nach Erreichen von Stufe 60 noch viel zu tun gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass später noch weitere Schwierigkeitsstufen hinzukommen, so wie wir es in Diablo III gesehen haben, aber schon die acht Schwierigkeitsstufen reichen aus, um stundenlanges herausforderndes Gameplay zu bieten. Und fette Beute!