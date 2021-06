Devotion Games arbeitet an Playstation-exklusivem AAA-Game für Sony

Eine der Überraschungen während der Eröffnungsfeier vom Summer Game Fest war die Ankündigung eines brandneuen Entwicklers namens Deviation Games. Angeführt wird das Studio von zwei Treyarch-Veteranen - Dave Anthony und Jason Blundell -, die zuvor an der Call-of-Duty-Serie arbeiteten.

Obwohl sie noch niemandem erzählen wollten, woran sie konkret arbeiten, wurde bereits bestätigt, dass es sich um ein Playstation-exklusives AAA-Projekt handle. In einem längeren Beitrag im Playstation-Blog erklären die Entwickler, dass Deviation bereits über 100 Mitarbeiter zähle und weiter wachse. Die Produktion sei bereits in vollem Gange, erklärt das Duo in schwungvollen Worten, aber davon sollten wir uns nicht ablenken lassen.