Devolver Digital veranstaltet ein Summer Game Fest

Devolver Digital verfehlt normalerweise nicht das Ziel, wenn es darum geht, großartige Indie-Spiele zu veröffentlichen. Der Publisher hat eine fantastische Erfolgsbilanz bei der Repräsentation interessanter und einzigartiger Indie-Projekte und deshalb ist es jedes Mal, wenn Devolver Pläne für einen Showcase-Stream enthüllt, leicht aufgeregt zu sein.

Für die diesjährige Summer Game Fest können wir wieder genau das erwarten. Devolver wird am 8. Juni um 1:00 BST / 2:00 MESZ eine Präsentation veranstalten, in der der Publisher einige aufregende und vielversprechende Indie-Projekte vorstellen wird, die er in Zukunft veröffentlichen wird.

Wir wissen noch nicht, was diese Spiele sein werden oder wie viele Spiele auf der Messe im Mittelpunkt stehen werden, aber wenn man sich die vergangenen Devolver-Shows ansieht, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich um eine bizarre Präsentation mit einem sehr verrückten Thema handeln wird.