Devolver Digital gelingt geniale Medien- und Konsumkritik mit E3-Präsentation

Am vergangenen Samstag hat uns Devolver Digital mit der neuesten Ausgabe ihrer jährlichen E3-Präsentation überrascht und einige kommende Spiele besprochen. In ca. 45 Minuten wurden nur eine Handvoll Games besprochen, darunter viele kleine Titel, die unter dem Radar der breiteren Öffentlichkeit laufen werden, doch darum scheint es dem Publisher von beliebten Indie-Titeln gar nicht unbedingt zu gehen. Stattdessen führte das Unternehmen seine irrsinnige Agenda aus den vergangenen Jahren mit stumpfem Humor, schlechten Spezialeffekten und vielen Überraschungen fort.

Einige davon waren Gaming-Celebrities, wie der Xbox-Chef Phil Spencer, Shuhei Yoshida von Sony und der Game-Awards-Moderator Geoff Keighley, die mit Devolver durch die Show führten. Die kleinen Einzelmeldungen haben wir bereits besprochen, wir wollten jedoch noch einmal gesondert auf die hervorragende Konsum- und Medienkritik hinweisen, mit der uns das Unternehmen in der Sendung stichelt.

Das große Thema der "Devolver Digital 2020" handelte von der Gefahr des Hypes, da die Vorfreude der zahlenden Konsumenten mittlerweile häufig mehr wiegt als das Endprodukt. Medienwirksame Themen, wie Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part II und potentielle Next-Gen-Blockbuster machen deutlich, dass der Publisher mit seiner These nicht ganz Unrecht hat. Vor allem das starke Statement von Nina Struthers (hervorragend gespielt von Mahria Zook) am Ende der Präsentation legen wir euch hierbei ans Herz.

Übrigens auch sehr schön ist in diesem Zuge die Enthüllung und Veröffentlichung des kostenlosen "Spiels" Devolverland Expo gewesen. Auf Steam können Spieler die Anwendung herunterladen und sich in einem verlassenen Convention-Center Produkte des Publishers anschauen. Die spielbare Werbung bietet zwar nicht sehr viel Substanz (und es spiegelt auch nicht den Witz der Show wider), doch es passt als Ergänzung hervorragend zur Agenda von Devolver Digital. Hoffen wir mal, dass die Zukunft der Games noch veränderbar ist, denn im Zentrum sollte unserer Meinung nach die Gaming-Erfahrung stehen, oder wie seht ihr das?