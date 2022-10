Devil May Cry 5 überschritt satte 6 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Devil May Cry 4 wurde 2008 veröffentlicht und führte eindeutig dazu, dass Capcom sein Vertrauen in das Franchise verlor, da es elf Jahre dauern würde, bis wir endlich Devil May Cry 5 bekamen. Es war so ziemlich entscheidend für den Titel, da ein Flop Capcom glauben ließ, dass die Serie keine Zukunft hatte.

Glücklicherweise verkaufte es sich bereits ab dem Tag seiner Markteinführung sehr gut und steigt seitdem stetig an. Jetzt hat Capcom stolz enthüllt, dass dieses brillante Spiel seit der Veröffentlichung im Jahr 2019 über sechs Millionen Einheiten verkauft hat.

Dies ist sehr verdient und wir können Ihnen wärmstens empfehlen, es für PlayStation 5 oder Xbox Series S / X zu genießen, da es für diese Formate weiter verbessert wurde. Es ist auch im Shocktober Sale enthalten, über den wir gestern berichtet haben, wenn Sie es zu einem reduzierten Preis erhalten möchten.