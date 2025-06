Devil May Cry 5 erreicht 10 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Capcom schien in den letzten Jahren nicht viel daneben zu liegen, lieferte einen Hit nach dem anderen und verzeichnete Jahr für Jahr ein immenses Wachstum. Dieser Erfolg lässt sich bis ins Jahr 2019 zurückverfolgen, als Devil May Cry 5 eintraf und die Aufmerksamkeit vieler auf sich zog.

Springen Sie zurück in die Gegenwart und Devil May Cry 5 ist weiterhin ein riesiger Erfolg, so sehr, dass das Spiel gerade ein 10-Millionen-Seller geworden ist. Ja, es hat eine Schwelle überschritten, von der die meisten Spiele nur träumen können, und es hat nur sechs Jahre gedauert, um es zu erreichen.

Dies wurde von Capcom in einer Pressemitteilung bestätigt, in der es heißt: "Als Ergebnis der aufregenden Action des Spiels und aufgrund der Bemühungen, die Markenbekanntheit zu steigern, indem der Titel über den Rahmen von Videospielen, einschließlich Fernsehadaptionen, hinaus genutzt wird, hat der Titel nun weltweit mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft."

Capcom merkt auch an, dass die Devil May Cry -Serie mittlerweile auf über 33 Millionen verkaufte Einheiten angestiegen ist, was bedeutet, dass DMC5 fast ein Drittel der Serienverkäufe ausmacht.