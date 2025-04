Deutschland steht am Mittwoch vor Koalitionsvertrag

HQ

Neuigkeiten aus Deutschland . Die deutschen Christdemokraten und die Sozialdemokraten nähern sich einem Koalitionsvertrag, der gegen Mittag erwartet wird, da beide Parteien darauf drängen, letzte Hürden in ihren Verhandlungen zu überwinden, so Quellen (via Reuters).

Hinter verschlossenen Türen sollen die Regierungschefs Friedrich Merz und Lars Klingbeil ihre Strategien aufeinander abstimmen, um eine stabile Regierung zu bilden, die in der Lage ist, Inflationsrisiken, Handelsspannungen und eine stagnierende Wirtschaft zu bewältigen.

Interne Vorbereitungen für eine gemeinsame Pressekonferenz deuten auf Zuversicht hin, den Deal bald abschließen zu können, auch wenn die Zuweisung von Ministerien nach wie vor ein Knackpunkt ist. Im Moment bleibt abzuwarten, wie schnell eine einheitliche Regierung entstehen wird.