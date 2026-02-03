Deutschland stärkt das militärische Raumfahrtprogramm mit Satelliten und Lasern

HQ

Deutschland bereitet laut Generalmajor Michael Traut, Leiter des Deutschen Raumfahrtkommandos (über Reuters), eine große Investition in Höhe von 35 Milliarden Euro in militärische Weltraumfähigkeiten vor, um den steigenden Bedrohungen aus Russland und China entgegenzuwirken. Der Plan beinhaltet Spionagesatelliten, Raumflugzeuge und nicht-kinetische Systeme wie Laser, die darauf abzielen, deutsche und alliierte Einheiten im Orbit zu schützen.

Im Zentrum des Programms steht SATCOM Stage 4, ein sicheres militärisches Satellitennetzwerk mit über 100 verschlüsselten Satelliten. Traut sagt, das System werde dem Modell der US Space Development Agency folgen und Kommunikationsmöglichkeiten im niedrigen Erdorbit sowie Raketenverfolgungsfähigkeiten bieten. Die Konstellation soll Deutschlands Abschreckungsposition stärken und eine zuverlässige Kommunikation auch in umkämpften Umgebungen gewährleisten.

Generalmajor Michael Traut

Das Programm konzentriert sich zudem auf zerstörungsfreie Wege, potenzielle Gegner im Weltraum zu stören. Traut hebt Laser, Störsysteme und "Inspektorsatelliten" hervor, die in der Lage sind, andere Raumfahrzeuge zur Überwachung oder Störung zu überwachen. Deutschland betonte, dass keine Trümmer-produzierenden Waffen eingesetzt werden und unterstreicht damit ein Bekenntnis zu reversibler, gezielter Weltraumverteidigung.

Darüber hinaus wird Deutschland für das Projekt inländische und europäische Lieferanten priorisieren, während große europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Alternativen zu Elon Musks Starlink für sichere Kommunikation prüfen. Dies ist eine Investition, die Berlins Ambition signalisiert, größere Unabhängigkeit in der Verteidigungstechnologie zu behaupten und Europas strategische Fähigkeiten in einem sich schnell militarisierenden Orbitalbereich zu stärken...