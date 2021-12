Deutschland liebt Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle

HQ

Am 19. November erschien Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle, das Remake der vierten Pokémon-Generation. Obwohl die Stimmung vor der Veröffentlichung angespannt wirkte, scheint sich der Eifer der Fans in tatsächliche Verkaufszahlen übertragen zu haben. Vor allem im deutschsprachigen Raum ist das Interesse ungeahnt gewesen.

Nintendo meldet diese Woche erfreut, dass sich in der Kalenderwoche 47, sprich im Zeitraum vom 22. bis zum 28. November 2021, in Deutschland mehr Menschen eine Nintendo Switch gekauft haben, als in jeder anderen Woche bisher. Das überträgt sich selbstverständlich auch auf die Verkaufszahlen der Software und davon profitieren die beiden neuesten Pokémon-Spiele am deutlichsten:

In Deutschland sind die beiden Titel ab sofort, die sich am schnellsten auf der japanischen Hybridkonsole verkaufenden Games - kein anderes Spiel konnte sich in so kurzer Zeit häufiger verkaufen. Weltweit konnten die Pokémon-Remakes in der ersten Woche angeblich über 6 Millionen Einheiten absetzen, schreibt Nintendo. Wie viele davon auf den deutschen Raum fallen, ist leider nicht bekannt.