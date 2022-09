Deutsche können endlich Wolfenstein 3D genießen

HQ

Es gibt mehrere Sprüche wie "lange auf sich warten" oder "besser spät als je zuvor", und diese passen heute sehr gut, da wir jetzt feiern können, dass unsere Bratwurst-liebenden Freunde in Deutschland endlich Spaß am Spielen und Kaufen von Wolfenstein 3D haben können - ein Spiel, das vor 30 Jahren herauskam.

Es wurde 1992 uraufgeführt, wurde aber in Deutschland verboten, weil es so viele Nazi-Symbole im Spiel gab, und das ist ein großes No-No in diesem Land, was angesichts ihrer dunklen Geschichte vielleicht nicht so überraschend ist. Es war nicht nur Wolfenstein 3D, das verboten wurde, sondern auch die Erweiterung Spear of Destiny, die viele Jahre später, genauer gesagt 1997, herauskam. Im Jahr 2019 wurde das Verbot jedoch aufgehoben, aber noch mehr Bürokratie hinderte die Spieler daran, das Spiel zu genießen.

Jetzt ist es endlich soweit und Geschichte ist geschrieben, denn jeder wird als B.J. Blazkowicz spielen und die Nazis in der mächtigen Burg Wolfenstein töten. Herzlichen Glückwunsch an alle deutschen Gaming-Geeks.