Meisterdetektiv Pikachu war einer der letzten Nintendo 3DS-Titel, den ich damals verpasst habe. Glücklicherweise hat sich das Pokémon-Franchise um sein Maskottchen in der Rolle des Detektivs mit rauchiger Stimme gekümmert und uns einen guten Live-Action-Film beschert, der die erste Geschichte zwischen dem Protagonisten Tim Goodman und seinem pummeligen Pokémon-Forschungspartner mit Jägermütze recht gut adaptiert hat. Während Detective Pikachu Returns Ersteres in einer Eröffnungssequenz gut zusammenfasst, müssen Sie nicht mehr wissen, als was diese Zusammenfassung bietet, bevor Sie sich in dieses einzigartige Pokémon-Untersuchungsspiel stürzen.

Die Handlung beginnt zwei Jahre nach den Ereignissen mit Substanz R, die die Pokémon von Ryme City in die Wildnis brachten, und mit der Verleihung einer Medaille durch den Bürgermeister für unsere Arbeit zur Erhaltung dieser Utopie der Koexistenz von Mensch und Pokémon. Eine Reihe von seltsamen und scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen führt uns jedoch zurück zu einer größeren Handlung, in der wir unsere Fähigkeiten der Beobachtung und Schlussfolgerung gut einsetzen müssen. Gleichzeitig ist die Suche nach Tims (Pikachus ehemaligem Detektivpartner) Vater noch nicht abgeschlossen, so dass auch die beiden Handlungsstränge nach und nach miteinander verflochten sind.

Doch bevor es darum geht, die Welt zu retten, gibt es noch ein paar kleinere Rätsel zu lösen. Detective Pikachu Returns ist ein sehr linearer Ermittlungstitel, in dem Pikachu die Rolle des Detektivs, Sidekicks und Teamleiters spielt. Die Handlung wird ziemlich linear präsentiert, fast wie eine Abfolge von Dialogen und Reflexionen, als wäre es eine Visual Novel, obwohl es uns auch abverlangt, auf die Details der Gespräche zu achten und keinen noch so kleinen Hinweis außer Acht zu lassen, ohne ihn in unser Ermittlungsheft einzutragen. Die Hinweise stammen aus der Umgebung und den Orten von Ryme City sowie aus den Zeugnissen von Menschen und Pokémon. Pikachu kümmert sich um die Taschenmonster, während Tim sich um die Menschen kümmert.

Dies ist kein besonders herausfordernder Titel für einen Erwachsenen, aber Jugendliche zu Hause werden es als einen guten Anreiz empfinden, ihre Sinne auf die Lösung der vielen Probleme und Verbrechen in Ryme City zu konzentrieren. Jeder Fall hat mehrere Stränge, denen Sie folgen müssen, wenn Sie die richtige Lösung finden wollen, und kann Sie für eine ganze Weile unterhalten. Gleichzeitig gibt es auch kleinere Quests, um Menschen oder Pokémon bei einfachen Mini-Rätseln zu helfen, die sich in der Regel um eine feste Szene drehen, in der wir die Lupe bewegen, um Hinweise hervorzuheben und nach Objekten zu suchen, oder Sie erhalten ein einfaches Quick-Time-Event.

Die Vertrautheit mit den Dutzenden von Pokémon-Arten, die im Spiel vorkommen, ist auch keine Voraussetzung, da eine kurze Beschreibung oft Hinweise darauf gibt, ob sie als Teil des vorliegenden Falles betrachtet werden sollten oder nicht. Wir haben Pokémon aus fast jeder vergangenen Generation, wenn du also etwas Wissen hast, kann es schneller sein, einige Ermittlungsstränge abzuschließen und die letzten Schlussfolgerungen zu ziehen, um den Fall abzuschließen. Aber wir können nicht über Pokémon sprechen, ohne das Charisma unseres pelzigen Protagonisten zu erwähnen, der mit einer rauen Stimme bezaubert, die durchaus aus einem Film Noir stammen könnte, und einigen Kommentaren, die selbst diejenigen von uns mit grauen Haaren zum Schmunzeln bringen (dieser Moment über Kaffee und hohen Cholesterinspiegel ist pures Kino).

Pikachu sorgt auch dafür, dass wir uns immer auf unsere aktuelle Aufgabe konzentrieren. Wir können außerhalb des Bereichs, den das Spiel uns zu diesem Zeitpunkt zeigen will, nicht untersuchen oder erkunden, und es gibt nicht viel Spielraum für Fehler, da die Kamera fest montiert ist und uns bestenfalls in einem Side-Scroll folgt, genau wie es das erste Spiel auf Nintendos Handheld vor fünf Jahren getan hat. Wenn wir uns in der Tiefe durch die Bühne bewegen könnten, könnte dies die Suche nach Hinweisen zu einer zusätzlichen Herausforderung machen, etwas, das die Formel verbessern würde. Und auch das Charakterdesign hat sich seit 2018 nicht geändert, außer dass eine höhere Auflösung hinzugefügt wurde. Bei den Pokémon gibt es kein größeres Problem, aber die Modellierung der Menschen könnte etwas mehr Ausdruckskraft vertragen (was auch den Verhören oder Aussagen mehr Tiefe verliehen hätte). Detective Pikachu Returns ist zu sehr eine "Kontinuität" -Fortsetzung, im Guten wie im Schlechten, und es scheint zu bequem zu sein, mehr vom Gleichen anzubieten und Nintendos aktuelle Hardware nicht zu nutzen.