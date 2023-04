Destiny 2's Guardian Games kehrt nächste Woche zurück

HQ

Jedes Jahr um den Frühling herum feiert Bungie die drei Klassen, aus denen Destiny 2 besteht, in Form eines Events namens Guardian Games. Jetzt, da wir fast im Mai sind, hat der Entwickler bekannt gegeben, dass dieses Event nächste Woche beginnen wird und speziell am 2. Mai beginnen wird.

Das diesjährige Event wird ähnlich wie die vorherigen sein und die Spieler vor die Aufgabe stellen, Aktivitäten abzuschließen und Crests zu verdienen, die die Klasse repräsentieren, als die sie spielen, um bis zum Ende des Games am 23. Mai die meisten Crests pro Klasse zu verdienen, in der Hoffnung, zum diesjährigen Champion gekrönt zu werden. Im Wesentlichen ist es dasselbe wie das House Cup in der Harry-Potter-Welt.

Bei der diesjährigen Veranstaltung kehrt The Title Void SMG zurück, und es wird auch der Taraxippos, der erste Legendary Strand Scout Rifle, vorgestellt. Es wird auch eine neue Version des Supremacy Crucible-Spielmodus geben, die es den Spielern ermöglicht, sich nur mit Guardians ihrer jeweiligen Klasse in die Warteschlange zu stellen, um ernsthafte Klassen-gegen-Klassen-Aktionen zu erleben. Du wirst natürlich auch in der Lage sein, Crests und Ansehen für deine Klasse zu verdienen, indem du dich an einer Reihe anderer Destiny 2-Aktivitäten beteiligst, und nicht nur an PvP-Aktivitäten.

Der Event Card feiert auch sein Debüt für dieses Event, was bedeutet, dass Sie unter der Annahme, dass Sie die Karten für Solstice, Festival of Lost und The Dawning im letzten Jahr abgeschlossen haben, auch den seltenen Reveler-Titel verdienen können.

Guardian Games ist ein Free-to-Play-Event, was bedeutet, dass Sie nicht einmal Lightfall benötigen, um auf diese Inhalte zuzugreifen. Die Veranstaltung läuft bis zum Ende von Season 20 am 23. Mai, also springen Sie ein und repräsentieren Sie Ihre Klasse.