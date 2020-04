Destiny 2 startet Wohltätigkeitsinitiative "Guardian Heart"

Bungie kündigte diese Woche eine Spendenaktion namens "Guardian Heart" an, mit dem Spieler von Destiny 2 für wohltätige Zwecke spenden können. Die Einnahmen gehen an die Non-Profit-Organisation Direct Relief, die mit den Geldern unter anderem medizinische Geräte für Mitarbeiter des Gesundheitswesens kaufen wollen, um auf der ganzen Welt nicht nur die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Spieler, die mindestens 20 US-Dollar oder mehr spenden, können in Destiny 2 ein spezielles Emblem erhalten, das ihre Mithilfe demonstriert (Unterstützer werden per E-Mail direkt vom Entwickler benachrichtigt).

Es ist nicht das erste Mal, dass Bungie ihre Community zu Spenden aufruft. Anfang des Jahres haben wir beispielsweise gesehen, wie die eifrigen Hüter Gelder zur Bekämpfung der Waldbrände in Australien gesammelt haben. Immer eine schöne Sache, wenn Menschen in diesen Zeiten zusammenhalten.