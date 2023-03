HQ

In den letzten Jahren habe ich jedes Mal, wenn eine neue Erweiterung für Destiny 2 eintraf, meine Gedanken und Rezensionen mit "Dies ist das Beste, was Destiny 2 je gab" abgetönt. Also, in Destiny 2: Lightfall , und als ich all die geplanten Updates und Verbesserungen sah, die Bungie im Sinn hatte, nahm ich an, dass diese Überprüfung dasselbe wieder tun würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Lassen Sie mich die Sache klarstellen und sagen, dass Destiny 2 immer noch in einem großartigen Zustand ist, aber jeder, der gehofft hat, dass Lightfall der nächste große Schritt nach vorne für das Spiel sein würde, wird enttäuscht sein, denn wenn überhaupt, haben wir einen Schritt zurück gemacht, wo Destiny 2: The Witch Queen ausgelassen. Die neuen Features und Ergänzungen wurden nicht so gut umgesetzt, wie ich es mir erhofft hätte, und die Lightfall-Kampagne ist, wenn überhaupt, Füllstoff, bevor die Geschichte nächstes Jahr in Destiny 2: The Final Shape abgeschlossen wird.

Was ich damit meine, ist, dass sich die Geschichte von Lightfall nicht so groß und wirkungsvoll anfühlt, wie ich es mir erhofft hatte. Es fühlt sich eher wie ein saisonaler Erzählbogen an, der mit einem höheren Produktionsbudget verstärkt wurde, was bedeutet, dass wir Tonnen von funkelnden Zwischensequenzen bekommen, die einem die Kinnlade herunterfallen lassen. Aber die eigentliche Geschichte selbst fühlt sich im Großen und Ganzen belanglos an, und sie hat ein ernsthaftes Problem damit, sich selbst zu erklären - etwas, das für neue Spieler im Spiel ein absoluter Albtraum sein muss. Was ist The Veil und warum eilen wir in die neptunische Stadt Neomuna, um sie zu schützen? Wer sind wirklich die Cloud Striders? Was ist der Witness und was will er? Und, am wichtigsten, ist die gleiche Frage, die wir uns alle seit fast einem Jahrzehnt stellen: Was ist die Traveler? Keine dieser großen Fragen wird beantwortet, stattdessen werden wir nur in Richtung Bösewichte gezeigt und aufgefordert, den Abzug zu betätigen, wie eine Art Auftragskiller mit Superkräften. Es macht Spaß, aber von The Witch Queen zu kommen, ist dies erzählerisch ein großer Schritt zurück.

Was ist also mit der neuen Unterklasse: Strand. Nun, die Erklärung, die dazu führt, wie Guardians mit der Fähigkeit in Kontakt kommen, ist mit Plotlöchern gespickt, aber glücklicherweise ist das eigentliche Kit selbst ziemlich großartig, insbesondere der Hunter's Threadrunner. Die Mobilität, Letalität, Fluidität und Anpassung sorgen für eine Reihe von Fähigkeiten, die ich mir vorstellen kann, dass sie mehr zu einem Fan-Favoriten werden als Beyond Light's Stasis und sogar einige der ursprünglichen Light-Unterklassen. Ich werde jedoch sagen, dass der Warlock's Broodweaver nicht das gleiche Maß an Nervenkitzel bringt und es an Schaden mangelt, und der Titan's Berserker fühlt sich an wie jeder andere Titan Super in Destiny 2 , auch wenn sein Schaden zum gegenwärtigen Zeitpunkt astronomisch hoch ist.

Auf der anderen Seite unterscheiden sich die Feinde, denen Sie gegenüberstehen, nicht wesentlich von dem, was wir im Laufe der Jahre gesehen haben. Abgesehen von Tormentors - die aufregend zu sehen und sehr bedrohlich sind - fühlen sich die Shadow Legion Cabal an wie alle anderen Cabal, denen wir in den letzten neun Jahren von Destiny begegnet sind, auch wenn sie Strand Schilde und Darkness Pylonen, um sie zu schützen, zwei Mechaniken, die bestenfalls geringe Auswirkungen auf das Gameplay haben.

Zumindest die neuen Charaktere sind interessant, oder? Brunnen... Nicht wirklich. Nimbus fühlt sich klischeehaft und kitschig an, und Rohan (Spoiler-Alarm) bleibt nicht lange genug, um sich mit ihm zu verbinden oder sich auch nur geringfügig beeindruckt zu fühlen, dass er sein Ende erreicht. Und vergessen wir nicht den erfahrenen Charakter Osiris, den Bungie in dieser Erweiterung in einen der irritierendsten und frustrierendsten Charaktere des gesamten Spiels verwandelt hat. Seine gesamte Prämisse besteht darin, dich anzuschreien und herabzusetzen, während er keinen Beitrag leistet oder versucht, die Handlung oder das, was passiert, zu erklären, was sich für den Charakter, den Bungie jahrelang geformt hat, wirklich abwegig anfühlt.

Es scheint einfach so, als hätte Bungie eine Idee, wo Destiny's Light and Darkness Saga endet, und um dorthin zu gelangen, müssen wir vor dem actiongeladenen Finale durch einen letzten Füllstoff waten. Erinnerst du dich, wie Avengers: Age of Ultron dich mit diesem unbefriedigten Geschmack im Mund zurückgelassen hat, aber notwendig war, um sowohl Avengers: Infinity War als auch Avengers: Endgame zu bekommen? Nun, das ist das gleiche Gefühl, das Lightfall mir hinterlassen hat; Statt eines Crescendos vor dem Schluss ist das Orchester gestolpert und hat ein paar Takte verpasst, die alles aus dem Gleichgewicht bringen.

Aber während Lightfalls Erzählung ihre Dämonen hat, ist Neomuna ein brillanter Ort. Die Cyberpunk-Stadt erforscht die Vertikalität auf eine Weise, vor der sich Destiny 2 zuvor gefürchtet hat, und die Szenen und Umgebungen, die sie bietet, sind fantastisch zu bestaunen. Die Waffen (von denen viele Re-Skins anderer Waffen sind) und die Rüstungssets haben auch eine großartige Ästhetik, und die Jahre der Perfektionierung des Destiny's-Plünderungs- und Machtsystems scheinen in dieser Erweiterung erneut durch.

Und obwohl es technisch gesehen nicht Teil von Lightfall ist, sondern nur die breitere Jahr-6-Erfahrung, werden die Updates der Benutzeroberfläche, die Triumphs und persönlichen Herausforderungen mehr Richtung und Gewicht verleihen, alle unglaublich gut gehandhabt (obwohl sie als Veteran eingestuft werden, wie mein Freund, der Destiny 2 nicht gespielt hat. in zwei Jahren fühlt sich an wie ein Tritt in die Zähne), auch wenn das neue Bau- und Modifikationssystem widersprüchlicher ist. Auf der einen Seite kann ich die vorgenommenen Änderungen nachvollziehen und sehen, wie sie Destiny 2 auf lange Sicht davon profitieren werden, aber gleichzeitig macht die Menge der entfernten Mods die Buildcrafting-Suite derzeit ziemlich karg und fast eindimensional, was ein massiver Schritt zurück von dem ist, wo Jahr 5 endete - auch wenn das Buildcrafting für neuere Spieler zu dieser Zeit wahrscheinlich am besten als verwirrend beschrieben werden könnte.

Obwohl ich zuversichtlich bin, dass die nächsten 12 Monate von Destiny 2 unterhaltsam und vollgepackt mit narrativen Beats sein werden, die die Fragen erklären und abdecken, die Lightfall den Spielern hinterlassen hat (von denen einige zweifellos kommen werden, wenn der Raid am Freitag eröffnet wird), ist es schwer, diese Erweiterung im Moment als etwas weniger als eine kleine Enttäuschung zu sehen. Zumindest wenn man sich nur die Geschichte ansieht, die sie zu erzählen versuchte (und offensichtlich Mühe hatte). Ich verstehe, dass Destiny 2 kein Spiel ist, das seine Last in den ersten Tagen sprengt - das war es nie. Aber The Witch Queen hat bewiesen, dass Bungie neben all den anderen Questreihen und Doodads eine erstaunliche Erweiterungskampagne anbieten kann, um die Spieler langfristig zu beschäftigen. Und doch ähnelt Lightfall eher den Shadowkeep- und Beyond Light-Erweiterungen in der Art und Weise, wie es an die Story-Entwicklung herangegangen ist.

Ich möchte hinzufügen, dass die Exoten fantastisch sind und wirklich diese Power-Fantasie treffen, und die neuen saisonalen Inhalte scheinen eine Menge Spaß zu machen, aber keines dieser Dinge kompensierte die Tatsache, dass Lightfall so viel versprochen hat und einfach nicht seinen wichtigsten Aspekt geliefert hat: die Kampagne. Trotzdem ist Destiny 2 ein fantastisches Spiel und der Rest der Erweiterung ist ausgezeichnet, aber ist dies das Beste, was Destiny je gab? Nein. Wird Bungie das Schiff wieder auf Kurs bringen? Zweifellos. Wenn jedoch das Finale von 2024 (Destiny 2: The Final Shape) mit einer glanzlosen Kampagne folgt, wie wir es in Lightfall gesehen haben, nun... dann wird es ein LOT von unglücklichem Guardians geben.