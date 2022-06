Desta: The Memories Between, ein wunderschönes Abenteuer, bei dem es darum geht, "sich selbst zu finden".

Es gab viele Überraschungen bei der Präsentation zum Tag der Devs 2022, bei der eine Reihe kleinerer Studios einige ihrer Arbeiten auf der Veranstaltung präsentierten, die seit ihrer ersten Ausgabe seit 10 Jahren läuft. Unter der Leitung von Mitgliedern von Double Fine und Iam8bit waren einige der Vorschläge, die sie präsentierten, wirklich interessant.

Desta: The Memories Between from Ustwo Games (Schöpfer von Monument Valley und Alba: A Wildlife Adventure) ist ein Abenteuer, das das Roguelite-Genre mit dem Stil von "Tactics" -Spielen mischt, um uns die Geschichte von Desta zu erzählen, einem Mädchen, das in ihre Heimatstadt zurückkehren und sich mit den Konflikten auseinandersetzen muss, die sie vor einiger Zeit hinterlassen hat.

Tagsüber interagiert Desta mit den Charakteren in ihrer unmittelbaren Umgebung, wie Nachbarn und Familie, und nachts, wenn sie schläft, träumt sie. Diese Träume öffnen die "Welt zwischen den Welten", in der sie jene Konflikte lösen wird, die sie daran hindern, voranzukommen und gleichzeitig die Dinge mit ihrem Volk in Ordnung zu bringen.

Mit einem wunderschönen, handgezeichneten Design möchte Desta uns zeigen, wie wir uns einigen der wichtigsten Dilemmata beim Übergang zum Erwachsenenalter stellen können, wie Verlust, der Beziehung zur Familie und der Suche nach der eigenen Identität.

Im Moment hat Ustwo Games kein bestimmtes Veröffentlichungsfenster angegeben, so dass es möglich ist, dass das Spiel im Jahr 2023 und darüber hinaus veröffentlicht wird.