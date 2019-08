Descenders-Verkäufe verdreifacht, seitdem es "kostenlos" im Xbox Game Pass bereitsteht

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat letztes Jahr verraten, dass die Teilnahme am Xbox Games Pass den Umsatz der beteiligten Spiele erhöhe, statt ihn zu senken - was viele Leute vermutet haben (immerhin steht das Spiel Xbox-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit). Die Aussage muss kritisch betrachtet werden, da Microsoft ganz entscheidend davon profitiert, wenn mehr Entwickler ihr Angebot in Anspruch nehmen. Doch wie sieht das mit den Verkaufszahlen jetzt konkret aus und was halten unabhängige Entwicklerstudios von der Initiative?

Games Industry unterhielt sich kürzlich mit Mike Rose, dem Erfinder von Descenders, und dabei kam das Thema zur Sprache. Rose äußerte sich sehr positiv über die finanzielle Entwicklung des Studios, nachdem ihr Mountain-Bike-Rennspiel im Xbox Games Pass bereitsteht. Dieser Schritt habe ihrem Unternehmen in erheblichem Maße geholfen, obwohl der Studiochef die Sache zunächst skeptisch betrachtete:

"Seit Descenders im Game Pass [bereitsteht] ist das passiert, was ich nicht begriffen habe - man geht doch davon aus, dass, sobald man etwas in den Game Pass steckt, die Verkäufe [stagnieren] - richtig? Ich hatte [mich gefragt]: 'Warum sollte jemand das Spiel kaufen, wenn sie es buchstäblich [gratis] im Game Pass bekommen können?'"

Doch wie sich herausstellte, sind durch die Aktion nicht gerade wenige Leute auf den Titel aufmerksam geworden und haben ihn anschließend gekauft.

"Hört sich an, wie [großer Mist], nicht wahr?", meint Rose. "Seltsamerweise ist es wahr und das hat mich auch überrascht. Bei Game Pass zu sein bedeutet, dass ihr im Grunde ständig auf Xbox zu sehen seid. Euer Spiel ist die ganze Zeit auf dem Dashboard... Die Leute sehen unser Spiel jeden Tag."

"Und aus diesem Grund haben sich unsere Xbox-Verkäufe während des Startmonats - wir haben keine Rabatte dafür oder so gemacht - vervierfacht und sind jetzt auf das Dreifache gestiegen. Es ist im Wesentlichen Werbung; eine [klassische] Anzeige."

