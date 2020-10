Descenders radelt im November durch Switch

Sold Out und No More Robots wollen Descenders am 6. November in physischer und digitaler Form für die Nintendo Switch veröffentlichen. Vorbesteller bekommen auf der Hybridkonsole das DLC-Set "Descent Lux", das eine Reihe seltener und im Dunkeln leuchtender Anpassungsgegenstände bereithält. Kaufen braucht ihr diese Gegenstände eigentlich nicht, da sie sich im Verlauf des Spiels freischalten lassen (das dauert aber eine ganze Weile).

Der Titel lässt uns auf einem Fahrrad vorgefertigte und prozedural erzeugte Berge herunterradeln, in denen selbst leichte Fehler fatale Konsequenzen nach sich ziehen. Wer die Sprünge und Steigungen nicht richtig angeht, der wird sich viele Knochen brechen, denn das detaillierte Physiksystem des Rennspiels erfasst selbst subtile Bewegungen unseres Fahrrads. Das alles wird mit hohen Geschwindigkeiten, herausforderndem Gelände und einer raffinierten Kontrolle verfeinert. Asynchrone Online-Funktionen und Ranglisten treiben euren Sportsgeist voran und Anpassungsoptionen warten auf Sammler und Vervollständiger.