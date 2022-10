Der zweite Teil des Enola Holmes 2 Trailers ist da

HQ

Vor ein paar Wochen veröffentlichte Netflix den Trailer zu Enola Holmes 2, außer dass es nicht nur der Trailer war, sondern der erste Teil dieses Trailers. Springen Sie zu heute und der Streaming-Dienst hat offiziell den zweiten Teil des Trailers veröffentlicht, der uns einen tieferen Einblick in die Art von Possen gibt, die Millie Bobby Browns junger Detektiv machen wird.

Im Film selbst wird Enola ihre eigene Detektei gründen, in der sie einen Fall übernimmt, um die vermisste Schwester eines mittellosen Mädchens zu finden. Das Mysterium ist am Ende viel tiefer und voller Gefahr, als Enola zuerst erwartet hätte, und bald darauf findet sie sich in einem Fall wieder, in den sogar ihr älterer Bruder, Sherlock Holmes, verwickelt ist.

Der Film wird am 4. November auf Netflix debütieren und auch verschiedene wiederkehrende Namen sehen, darunter Henry Cavill und Helena Bonham Carter.