Der Woke Content Detector ist gestört und versucht, Leute davon abzuhalten, einige der besten Spiele zu spielen

Das Wort "Woke" ist in den letzten Jahren zu einem so bedeutungslosen Wort geworden, das oft von bestimmten Gruppen verwendet wird, um etwas zu erklären, was sie nicht besonders mögen, ohne wirklich auf die Gründe einzugehen. Mit den Vorstößen gegen DEI in der Gaming-Branche in letzter Zeit sind wir sogar an dem Punkt angelangt, an dem es eine riesige Liste von Spielen gibt, die "Woke-Inhalte" haben.

Die kuratierte Liste ist lang, und ich habe wahrscheinlich viel zu viel Zeit damit verbracht, danach zu suchen, aber wie du erwarten kannst, dreht sich ein Großteil dessen, was als "woke Content" gilt, um Pro-LGBTQ+-Botschaften. In einigen Fällen kommen Spiele wie The Outer Worlds, Nier: Automata und Red Dead Redemption 2 damit durch, während andere nicht empfohlen werden. Selbst herausragende Hits der letzten Jahre wie Elden Ring und Baldur's Gate III werden für ihre inhaltlichen Einbindungen verunglimpft. Man sollte meinen, dass etwas so abscheulich ist, dass es den Spieler dazu zwingt, mit dieser Wokeness zu interagieren, aber nein. Es scheint, dass es ausreicht, es nur zu haben. Sogar Among Us wird als zu woke eingestuft.

Interessant ist auch, dass die Spiele, die einen Pass bekommen, wie Alex Jones: NWO Wars und Sekiro: Shadows Die Twice (seltsamerweise), nicht wirklich erklärt werden. Sie erhalten nur das Etikett "no woke content", was nicht wirklich zeigt, was es so gut macht. Wenn du dir diese Liste ansiehst und wirklich glaubst, dass es sich um eine richtig kuratierte Sammlung von Spielen handelt, die es wert sind, gespielt zu werden, nimm dir vielleicht einfach eine Minute Zeit und frage dich, ob die Tatsache, dass ein Videospielcharakter schwul ist, wirklich das größte Problem ist, das du gerade hast.