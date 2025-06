Der vollständige Zeitplan, das Format und die Teams für das MSI 2025 wurden bestätigt

HQ

Riot Games hat alle wichtigen Informationen für das Turnier 2025 Mid-Season Invitational für kompetitive League of Legends bestätigt. Das zweite große internationale Event der Saison wird die Besten der Welt zu einer großen Action zusammenbringen, die sich über fast drei Wochen erstreckt, und was den Zeitplan, das Format und die qualifizierten Teams betrifft, so finden Sie alle diese Informationen unten.

Das MSI 2025 beginnt am 27. Juni mit dem Play-In Stage, der bis zum 29. Juni dauert. Danach folgt der Bracket Stage, der vom 1. Juli bis zum Grand Finals am 12. Juli läuft, mit einem freien Tag dazwischen am 6. Juli. Das Format basiert auf einem Auslosungssystem, das noch nicht abgeschlossen ist, aber die Grundlagen davon sind, dass sich die besten Teams aus jeder Region automatisch für die Bracket Stage qualifizieren, während die zweitbesten Teams sich durch die Play-Ins kämpfen müssen, um einen der beiden verbleibenden Bracket Slots zu ergattern. Sechs Teams qualifizieren sich also automatisch, und die restlichen vier müssen um einen von zwei anderen Plätzen kämpfen.

Was die zehn teilnehmenden Teams betrifft, so können wir mit G2 Esports, Movistar KOI, FlyQuest, Furia, Gen.G, T1, Anyone's Legend, Bilibili Gaming, CTBC Flying Oyster und GAM Esports rechnen.

Für die verschiedenen Drops, die Fans verdienen können, und für die Vielfalt der Ziehungsszenarien, die passieren können, schaut hier vorbei, um mehr zu erfahren. Andernfalls wird das MSI 2025 in Vancouver, Kanada, ausgetragen, also rechne mit einigen unangenehmen Spielzeiten für diejenigen von uns in Europa.