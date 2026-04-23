Der US-Verteidigungsminister hat nun seinen Marineminister im Pentagon entlassen

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Heute haben wir einen neuen Fall, in dem ein hochrangiger US-Militäroffizier auf Befehl von Verteidigungsminister Pete Hegseth kurzerhand entlassen wurde. Nach der Entlassung des ranghöchsten Generals der Armee vor einigen Wochen hat die Pentagon-"Säuberung" heute das Amt des Marineministers John Phelan für sich beansprucht.

Laut Reuters, das die Nachricht zuerst berichtete, gab das Pentagon seine Entlassung in einer kurzen Erklärung bekannt, in der er seinen sofortigen Rücktritt ankündigte, ohne weitere Details zu nennen. Quellen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten Reuters, dass der entlassene Marineminister interne Streitigkeiten mit einigen wichtigen leitenden Mitgliedern, darunter auch Hegseth selbst, hatte.

Phelans Abgang ist bemerkenswert, weil er ein Milliardär war, der Donald Trumps engstem Kreis sehr nahestand, und tatsächlich der erste von der Regierung ernannte Dienstminister ist, der seit Trumps Rückkehr im letzten Jahr entlassen wurde.

Verteidigungsminister Pete Hegseth prüft im Sinne des internationalen Politikwechsels der Weißen Haus-Regierung alle ranghohen Pentagon-Beamten, und die Liste der Entlassungen seit letztem Jahr umfasst den Vorsitzenden des Joint Chiefs of Staff, Air Force General CQ Brown, sowie den Chief of Naval Operations und den stellvertretenden Stabschef der Air Force.