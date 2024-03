Der US-Senator hinter der ESRB-Altersfreigabe ist verstorben

HQ

US-Senator Joe Lieberman, der unter anderem dafür bekannt wurde, dass er im Jahr 2000 an der Seite von Al Gore für die Vizepräsidentschaft kandidierte, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. In der Gaming-Welt ist er vor allem als Schöpfer des ESRB (Entertainment Software Ratings Board) bekannt, das bis heute Spiele bewertet.

Die Geschichte besagt, dass Lieberman zusammen mit seinem Parteikollegen Herb Kohl in den frühen 90er Jahren auf die Gewalt und Nacktheit von Mortal Kombat, Doom und Night Trap reagierte und der Meinung war, dass ein einheitliches System erforderlich sei, um Gewalt, Sex, Alkohol und andere "erwachsene" Themen zu kennzeichnen.

Liebermans Bekenntnis zum moralisch "Richtigen und Angemessenen" wurde in den Medien gelegentlich verspottet und persifliert. Unter anderem in der Art und Weise, wie Mortal Kombat 1993 Freundschaften (im Gegensatz zu Todesfällen) in der Fortsetzung implementierte.