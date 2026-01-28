Der ursprüngliche Tomb Raider-Synchronsprecher wird offenbar in Amazons Live-Action-Serie auftreten

HQ

Wir wissen, dass Sophie Turner für Amazons Live-Action-Tomb Raider-Serie die Rolle der Archäologin, die zur Actionheldin wurde, Lara Croft spielen wird. Nur weil Lara ein neues Gesicht und eine neue Stimme hat, heißt das jedoch nicht, dass die Serie die Menschen, die sie zur Ikone gemacht haben, nicht zu schätzen weiß. Insbesondere scheint Laras ursprünglicher Synchronsprecher Keeley Hawes in der Serie besetzt worden zu sein.

Ein von The Sun gepostetes Bild zeigt Hawes – der Lara Croft von 2006 bis 2025 für das World of Tanks-Crossover sprach – trägt einen langen Mantel und trägt eine Einkaufstasche. Es wird spekuliert, dass sie Laras Mutter, Lady Amelia Croft, in der Serie spielen könnte, aber bisher wurde nichts bestätigt.

Angesichts der Tatsache, dass andere Live-Action-Spieladaptionen Originalstars verwendet haben, könnte es sein, dass Hawes nur einen Cameo-Auftritt hat. Da Hawes jedoch eine erfahrene Schauspielerin des britischen Fernsehens ist und nicht nur der Spiele, wirkt das in der Amazon-Serie wie eine Verschwendung. Hoffen wir, dass einer der ursprünglichen Lara-Schauspieler hier etwas mehr Bildschirmzeit bekommt.