Der ursprüngliche Counter-Strike -Entwickler enthüllt, was er mit dem Spiel bereut

Vor 25 Jahren haben Minh "Gooseman" Le und Jess Cliffe eine Mod für Half-Life erstellt. Diese Mod erhielt den Namen Counter-Strike und wurde heute zu einer der bekanntesten Shooter-Franchises der Welt.

Im Gespräch mit SpillHistorie sprach Le über das Originalspiel, einige seiner Lieblingskarten (die anscheinend cs_Siege und cs_facility sind) und darüber, was er mit dem Originalspiel bereut.

"Ich bedauere, dass ich einige der Waffen, wie zum Beispiel die AWP, nicht ausbalanciert habe. Ich denke, es wird überstrapaziert und ist ein bisschen zu einer Meta-Waffe geworden", sagte Le.

Jeder Counter-Strike Spieler ist mit dem AWP vertraut. Es ist eine Waffe wie keine andere, ein Scharfschütze, der mit einem Schuss über der Hüfte getötet wird und an der Spitze der Arsenale vieler erfahrener Spieler steht. In der heutigen Counter-Strike wird die AWP als ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Erlebnisses verstanden, aber wir können nicht anders, als uns zu fragen, wie Le's abgeschwächte Vision für die Waffe ausgesehen hätte und ob sie auch nur annähernd so oft verwendet worden wäre.