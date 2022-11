Der Themenpark Jumanji soll im Frühjahr 2023 in Großbritannien eröffnet werden

HQ

Der Themenpark Chessington World of Adventures in Großbritannien wird im Frühjahr 2023 um eine völlig neue Region erweitert, die der Dschungelabenteuer-IP Jumanji von Sony ähnelt.

Wie von MyLondon berichtet, wird uns gesagt, dass dies die bisher größte Einzelinvestition des Themenparks ist und dass der Bau in seiner Gesamtheit 17 Millionen Pfund gekostet hat.

Wie die Region genannt wird, wird einfach als World of Jumanji bekannt sein und das erste Jumanji-Themenland auf der ganzen Welt sein. Es wird gesagt, dass das Land einen Jaguar-Schrein aufweisen wird, der 55 Fuß hoch ist, sowie eine Sammlung von Attraktionen und Dekorationen, damit sich die Besucher in der ikonischen Welt verlieren, die erstmals in dem von Robin Williams geführten Film von 1995 zum Leben erweckt wurde.

Das genaue Eröffnungsdatum für die World of Jumanji wurde nicht bekannt gegeben, aber uns wurde gesagt, dass es im Frühjahr 2023 sein wird.