Der Teufel trägt Prada 2 geht los - Die Originalbesetzung ist zurück!

Endlich ist es offiziell: Der Teufel trägt Prada 2 findet statt. Die Dreharbeiten begannen am 30. Juni, perfekt abgestimmt, um das 20-jährige Jubiläum der kultigen Komödie aus dem Jahr 2006 zu feiern.

20th Century Studios bestätigte die Neuigkeiten auf Instagram, und das Beste daran? Die Originalbesetzung kehrt offiziell zurück. Das bedeutet, dass Meryl Streep als Miranda Priestly zurückkehrt, Anne Hathaway ihre Rolle als Andy Sachs wieder aufnimmt und sowohl Emily Blunt als auch Stanley Tucci ebenfalls an Bord sind.

Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna und Regisseur David Frankel kehren ebenfalls hinter die Kulissen zurück und bringen ein Gefühl der Kontinuität in die Fortsetzung. Mit dabei ist Oscar-Preisträger Kenneth Branagh, der Mirandas Ehemann spielen wird - eine Figur, die im ersten Film nur kurz erwähnt wird.

Es wird erwartet, dass sich die Geschichte um eine veränderte Medienlandschaft dreht: Miranda muss sich in einer neuen Realität zurechtfinden, während Emily (Blunt) in der Welt der Luxusmode eine Spitzenposition eingenommen hat. Der Film soll derzeit am 1. Mai nächsten Jahres in die Kinos kommen.