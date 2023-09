Der Teaser der Fallout-TV-Show ist online durchgesickert

Die Spieladaptionen waren in letzter Zeit ziemlich gut. The Last of Us ist wahrscheinlich auf dem Weg zu einigen Emmy-Auszeichnungen, The Super Mario Bros. Movie stand eine Zeit lang an der Spitze der Kinokassen 2023, und so scheint es, dass Filme und Fernsehsendungen, die auf Spielen basieren, jetzt einige hohe Standards haben, denen sie gerecht werden müssen.

Eine der kommenden Shows, die diesen Aufwärtstrend hoffentlich fortsetzen wird, ist die Fallout-Serie von Amazon. Obwohl wir wissen, dass die Show nächstes Jahr kommt, haben wir außer durchgesickerten Set-Bildern nicht viel davon gesehen. Jetzt, um unseren Haufen von Lecks zu erweitern, haben wir einen Trailer zum Booten.

Der Teaser läuft etwas mehr als 30 Sekunden und ist nicht von bester Qualität, aber wir können einige wichtige Teile der Show sehen. Walton Goggins ist zum Beispiel in voller Ghulkleidung da, und wir sehen mehrere Powerrüstungen im Tandem laufen.

Hoffentlich können wir 2024 bald etwas Offizielles von der Show sehen. So oder so, zumindest in Bezug auf das Set-Design scheint Fallout immer noch eine vielversprechende Serie zu sein.