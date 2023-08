Der Startbildschirm von Starfield ist durchgesickert und die Leute sind sauer

HQ

Erinnerst du dich an deinen Lieblings-Gaming-Startbildschirm? Wenn ja, ist das großartig, aber aus einer kürzlichen Debatte auf Twitter/X geht hervor, dass die Leute nicht so viel Wert auf den Bildschirm zu legen scheinen, den sie sehen, wenn sie ein Spiel beginnen. Es ist schließlich nur ein Vorläufer, um in das Fleisch der Erfahrung einzusteigen.

Dies hielt Grummz jedoch nicht davon ab, den Startbildschirm von Starfield zu verprügeln. Bethesdas neuestes RPG hat sich für ein schlichtes Design entschieden und uns das Logo mit einem Hintergrund im Weltraum gegeben. Auf der linken Seite sehen wir Schaltflächen zum Starten eines Spiels, zum Überprüfen der Optionen und mehr. Dies ist jedoch nicht genug für Grummz, der sagte, dass "der Startbildschirm von Starfield entweder übereilte Versandtermine von einem leidenschaftlichen Team zeigt, das überarbeitet ist, oder von einem Team, das sich nicht darum gekümmert hat."

Dies hat jedoch zu enormen Gegenreaktionen geführt, da viele auf Bethesdas frühere minimalistische Startbildschirme für Spiele wie Skyrim und Fallout 4 hingewiesen haben und erklärt haben, dass Startbildschirme nicht unglaublich sein müssen, um unvergesslich zu sein.

Sogar Pete Hines, der Verlagsleiter von Bethesda, sprang auf den Hundehaufen auf, antwortete Grummz und sagte: "Eine Meinung zu haben ist eine Sache. Die "Sorgfalt" eines Entwicklers in Frage zu stellen, weil man es anders gemacht hätte, ist höchst unprofessionell, wenn man von einem anderen 'Entwickler' kommt."

Was haltet ihr vom Startbildschirm?