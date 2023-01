Der Soundtrack zu The Simpsons Hit & Run ist jetzt auf Spotify

Wie sie sagen, erhellen Überraschungen die grauesten Tage, was heutzutage passend ist. Denn aus dem Nichts ist die Musik zu Radical Entertainments geliebtem und etwas vergessenem The Simpsons Hit & Run auf Spotify aufgetaucht, damit alle es genießen können. Laut dem Twitter-Account Out of Context 20th Century Fox ist die Veröffentlichung Teil einer Reihe anderer Simpsons-Soundtracks, die nun endlich auf einer Vielzahl von Streaming-Plattformen erschienen sind. Spaß natürlich, vor allem für uns alle, die alte Spielmusik schätzen. Sie können die Musik über den eingebetteten Player unten überprüfen.

Erinnerst du dich an The Simpsons Hit & Run und hast du schöne Erinnerungen daran?